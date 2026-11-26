La actriz y activista Thelma Fardin apuntó contra "la insistencia" de la senadora libertaria Carolina Losada en impulsar su proyecto de ley contra las falsas denuncias por violencia de género.

No es la primera vez que Fardin alza su voz en contra del proyecto, justificando que el simple hecho de la existencia de una ley con esas bases "desalentaría aún más" a aquellas mujeres que no se animan a denunciar a hombres, por miedo a cómo actúe la Justicia.

"Che, están negociando las PASO a cambio de la vida de las mujeres. En pleno 25N, Carolina Losada insiste en cometer su proyecto de falsas denuncias por la ventana con el apoyo de Patricia Bullrich", dijo en un video que compartió en sus redes sociales, el cual acumula casi 12 mil me gustas. "Al Estado se le escapan los abusadores, dejan pasar el tiempo hasta que las causas prescriben", agregó.

Para Fardin, quien encabezó una lucha feminista con la frase "mira cómo me pones" tras denunciar a su colega Juan Darthés por abuso sexual en un juicio que duró ocho años, sostuvo que las mujeres se han tenido que apoyar en ellas mismas para pelear contra un sistema que no siempre falla a favor de la mujer: "Tenemos que ser nosotras las organizaciones, las mujeres, las que nos protegemos, nos cuidamos".

"¿Y cuál es su urgencia? Agravar las penas justo cuando se denuncia violencia de género", cuestionó a Losada.

En ese sentido, expuso los datos detrás de la ley que pondría en tela de juicio las futuras denuncias de violencia de género. "Y gracias a investigaciones sabemos que esos casos rondan el 0,01%. Es decir, no existen. ¿Ese es el problema que eligieron resolver?".

"Que una causa no termine en condena no significa que la denuncia sea falsa. Instalar esa sospecha en las víctimas es lo único que buscas. Que tengan más miedo de hablar", agregó.

Por último, llamó al colectivo feminista a alzar su voz: "Estamos atentas, organizadas y movilizadas. No negocien nuestros derechos por las PASO".

Fuente: Noticias Argentinas.