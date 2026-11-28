La cantante y actriz Lali Espósito consideró “importante la unidad de todos para perder el miedo”, mientras que la cineasta Lucrecia Martel aseveró que “hay que lograr un sistema político que le ponga límites al poder económico concentrado”, al participar en la apertura del seminario “Coordinar para Ganar” que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, convocado por dirigentes políticos de distintos sectores de la oposición.

En ese marco, Lali sostuvo que “la cultura tiene más llegada a la sociedad que el sistema político" y por eso consideró la importante, mientras que Martel manifestó que “la frase Batalla cultural es un desacierto, porque la cultura es un lugar de encuentro para toda la comunidad”.

Del cierre del encuentro participarán el diputado porteño de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y los diputados Guillermo Michel (Unión por la Patria, Entre Ríos), Emilio Monzó (Encuentro Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El evento reúne, además, a expertos internacionales que junto a políticos y representantes de la cultura local intentarán explicar cómo se derrotó a la ultraderecha en Estados Unidos, Brasil, Francia y Hungría en los comicios realizados en los últimos meses en esos países.

Por su parte, también en la apertura del seminario, el diputado Lousteau aseveró que “el objetivo de la reunión es lograr estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas y formar opciones sociales para competir en las próximas elecciones nacionales en Argentina, en octubre de 2027”.

“El encuentro también apunta a unir a la oposición política y a articular las capacidades de un campo democrático plural para convertirlas en poder social y político efectivo y las ventajas de ese logro pudimos verlas en la sanción del Presupuesto 2027, donde gracias a la unidad de todos los sectores logramos asegurar los fondos para la Universidad y para la Discapacidad que el gobierno de Javier Milei quiere destruir”, destacó.

Además, enfatizó que Milei "implica un riesgo, por el daño que provoca, pero también por sus tendencias autoritarias”.

“Hoy, cuando vemos al gobierno más débil, esto parece como muy lejano, pero no tenemos que olvidar lo que pasó en términos de violencia contra aquellos que pensaban distinto", destacó.

"Esto no es un frente anti, es tratar de alimentar algo nuevo, transformar nuestra manera de pensar, lo que quiere decir que tenemos que revisar las certezas que tenemos, repensar las posiciones que tenemos en muchas cosas, incorporar las miradas de otros y salir de donde estamos para poder imaginar algo diferente y alumbrar algo nuevo es un proceso de transformación", planteó Lousteau.

En tanto, Lali Espósito sostuvo que “es clave encontrar lugares de unión y encuentros para desarrollar un trabajo conjunto que nos permita mejorar a toda la sociedad” e indicó que “la cultura es un vehículo importante para ese logro”.

“Esta unión permitirá desarmar la idea del miedo a opinar y participar, que es uno de los objetivos centrales de este Gobierno”, remarcó.

Por su parte, Martel aseguró que “todos los sectores políticos deben tomar conciencia de lo mal que funciona la Justicia para enfrentar los problemas reales de la Argentina” y señaló que “si eso no es posible, está claro que la democracia no resistirá los embates del poder económico de los grupos concentrados, que pretenden hacer negocios perjudicando al conjunto de la sociedad”.

“No hay un país posible si no revertimos la concentración económica de los grupos de poder extranjeros aliados con sectores políticos locales”, añadió Martel.

Fuente: Noticias Argentinas.