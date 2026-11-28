En una nueva actualización sobre la denuncia contra el escritor y productor Hernán Casciari por presunta estafa vinculada al esquema de financiamiento de sus películas en Orsai Audiovisuales, el grupo de denunciantes amplió el escrito e incluyó entre los acusados al actor Diego Peretti.

El artista realizó su debut como director en la productora acusada con La muerte de un comediante, película estrenada en 2025. Asimismo, la denuncia alcanzó al conductor Andy Kusnetzoff —por el desarrollo de un documental sobre Diego Maradona— y a Walter Gammarota, socio del escritor.

Ariel Gil Ces, abogado de las presuntas víctimas, presentó la ampliación de su denuncia este viernes por la mañana en la fiscalía, mientras que la fiscal Mónica Cuñarro continúa con la toma de testimonios.

“Vengo por medio del presente a ampliar denuncia contra la empresa Orsai Audiovisuales y el Hernán Casciari, contra Julieta Clara Gómez (productora socia de la empresa y pareja del escritor), Christian Gustavo Basilis (productor y exsocio) y Diego Aldo Peretti. La ampliación de dicha denuncia comprende a las personas damnificadas que represento que, conforme a la documentación que se acompaña y la que oportunamente se produzca, habrían resultado perjudicadas dentro de una operatoria vinculada con Orsai sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a las personas físicas que hubieran intervenido en los hechos. Se solicita que se investigue especialmente si los distintos perjuicios individuales responden a una operativa común, con unidad o conexión entre los hechos”, indica el documento presentado a la Justicia.

El film que Peretti protagonizó y dirigió en Bruselas logró recaudar aproximadamente 1.850.000 dólares, con la participación de 10.190 inversores, mientras que Orsai puso los 164 mil dólares restantes. Los costos elevados se deben a la locación elegida.

En ese sentido, el abogado sostiene que el actor “no solo cobró por el guion y la dirección de la película, sino que también la produjo, sobre la rendición de cuentas y para estar a derecho sobre la responsabilidad penal” que le corresponde a Casciari.

Cuando el escándalo salió a la luz, Peretti compartió un posteo en sus redes sociales en el que buscó desligarse de cualquier responsabilidad económica. De acuerdo con su testimonio, él fue contratado por la productora que, debido al financiamiento de la misma, debió realizar tareas ad honorem: "Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guion. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem".

Según explicó, él estuvo al tanto "desde el primer momento" de que la película fue financiada gracias a inversiones de "miles de personas que confiaron en el proyecto". "Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible", sumó.

Peretti aclaró que tanto él como Javier "firmaron contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos" y que no tuvieron participación alguna en las ofertas a inversores.

"Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto", explicó.

Fuente: Noticias Argentinas.