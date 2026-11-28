El comunicador tenía una extensa trayectoria en el Grupo Artear, donde trabajó desde 1987 como productor, movilero y editor.

El periodista Javier Lozano, histórico cronista de Todo Noticias (TN) y eltrece, murió este sábado a los 66 años, luego de una extensa trayectoria en el Grupo Artear, donde se desempeñó durante casi cuatro décadas en distintas funciones periodísticas.

Fuentes cercanas informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el comunicador tenía cáncer desde tiempo atrás y que "en los últimos meses había desmejorado porque no respondía al tratamiento".

La noticia fue confirmada por TN, que despidió a su compañero con un mensaje de reconocimiento a su trayectoria y expresó: "¡Javi, todos nosotros vamos a extrañarte!".

Lozano había ingresado a Artear en junio de 1987 y, a lo largo de su carrera, se desempeñó como periodista acreditado en Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación, donde cubrió acontecimientos políticos y judiciales de relevancia.

Lozano había ingresado a Artear en junio de 1987 y, a lo largo de su carrera, se desempeñó como periodista acreditado en Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación, donde cubrió acontecimientos políticos y judiciales de relevancia.

Durante la década del '90 también trabajó como productor del noticiero Telenoche y, posteriormente, se consolidó como uno de los cronistas de calle de TN y eltrece.

En junio de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, dejó los móviles para asumir la jefatura de la edición web de Todo Noticias, un desafío profesional que había definido como un viejo anhelo, vinculado con su formación en el periodismo gráfico.

"Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico", había expresado durante su despedida de la pantalla.

Fuente: Noticias Argentinas.