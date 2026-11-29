El cantante y compositor Nahuel Pennisi contrajo matrimonio con Mayra Deleo este sábado en San Miguel de Tucumán, la provincia donde comenzó la historia de amor de la pareja. La ceremonia religiosa se realizó en la parroquia San Juan Bosco y estuvo presidida por el arzobispo Carlos Sánchez.

Acompañados por sus familiares, amigos y sus dos hijos, Mateo y Alma, el músico y su pareja celebraron su unión después de varios años de relación.

Uno de los momentos más emotivos de la boda tuvo como protagonista al propio Pennisi, quien tomó su guitarra e interpretó el Ave María frente al altar. Su esposa no pudo contener las lágrimas y, al finalizar la canción, los presentes lo acompañaron con un aplauso.

Las imágenes de ese momento comenzaron a circular en las redes sociales pocas horas después de la ceremonia y fueron replicadas por distintos medios tucumanos.

La elección de Tucumán para celebrar el matrimonio no fue casual. Allí se conocieron durante uno de los viajes que el músico realizó a la provincia por compromisos artísticos. Por entonces, Mayra trabajaba en una productora familiar y fue la encargada de acompañarlo durante algunas actividades de prensa.

Desde aquel encuentro construyeron una vida juntos. En la actualidad, además de ser su compañera y madre de sus hijos, Deleo se desempeña como representante del artista y lo acompaña en su carrera profesional.

Pennisi, uno de los intérpretes más destacados de la música popular argentina, encontró esta vez en el canto una manera de expresar sus sentimientos en una celebración alejada de los escenarios y compartida con sus afectos más cercanos.

Fuentes: Noticias Argentinas.