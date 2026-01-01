Dermotest positivo para dos detenidos por homicidio en Colón

Como parte de la investigación por el homicidio de José Romero, ocurrido el pasado 22 de diciembre en Colón, este martes por la tarde personal policial llevó adelante el allanamiento en una vivienda ubicada en Durand y Pasaje 19, del barrio San Francisco.

La diligencia arrojó como resultado el secuestro de una pistola calibre 32, la cual –a criterio del fiscal Alejandro Perroud- sería la utilizada para cometer el hecho. Por otra parte, el dermotest dio positivo para dos de los detenidos. Uno de ellos tenía plomo y antimonio en sus dos manos, en tanto el otro tenía antimonio en una mano. Fuente: El Entre Ríos.