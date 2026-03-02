La Editorial de Entre Ríos publicó una selección de textos poéticos de Julio Federik

El organismo provincial anunció la publicación de Entre ríos y la vida, volumen que se incorpora a la colección Homenajes, una de las series con mayor tradición dentro del catálogo de la institución.

Los lectores podrán encontrar el libro en la sede de la Editorial de Entre Ríos (EDER), de calle 25 de Junio 39, Paraná.

La colección Homenajes fue iniciada en la década de 1990, durante la gestión de la entonces directora Marta Zamarripa, con el objetivo de reconocer y poner en valor trayectorias significativas de la literatura entrerriana. Desde su concepción, la serie ha estado orientada tanto a la recuperación de voces históricas como al reconocimiento de autoras y autores contemporáneos que han desarrollado un itinerario sostenido en la escritura poética. Su actual relanzamiento retoma ese horizonte, afirmando una continuidad institucional y, al mismo tiempo, proponiendo una actualización del proyecto editorial, particularmente en lo que respecta al diseño, en busca de un código de estilo y una identidad visual definida.

Entre ríos y la vida reúne una selección de textos representativos del trabajo poético de Julio Federik, desarrollados a lo largo de un amplio recorrido creativo. El volumen se presenta como una instancia de síntesis y decantación de su obra, en la que se articulan territorio, experiencia y reflexión lírica, configurando una mirada integral sobre una voz consolidada dentro del campo literario.

Con esta publicación, la Editorial de Entre Ríos reafirma su compromiso con la preservación, la valoración crítica y la difusión del patrimonio literario provincial, reactivando una colección histórica y proyectándola como un espacio institucional de reconocimiento, lectura y circulación de obras fundamentales.