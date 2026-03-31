Entre narrativa y poesía: Virginia Bordón Carabajal y Belén Zavallo presentan nuevos libros

"Silbido hacia el fuego", de Belén Zavallo; y "Faena", de Virginia Bordón Carabajal serán presentados en Paraná.

Las escritoras Virginia Bordón Carabajal y Belén Zavallo presentarán sus recientes publicaciones el próximo 9 de abril a las 20, en la Sala Mariano Moreno del Concejo Deliberante. La actividad será con entrada libre y gratuita.

La ciudad de Paraná será escenario de un nuevo encuentro con la literatura local el jueves 9 de abril a las 20, cuando se presenten dos títulos entrerrianos recientes: Faena, primera novela de Virginia Bordón Carabajal, y Silbido hacia el fuego, el último poemario de Belén Zavallo, distinguido con Mención Honorífica Fray Mocho en Poesía 2023.

La actividad tendrá lugar en la Sala Mariano Moreno del Concejo Deliberante (Corrientes y Andrés Pazos), con entrada libre y gratuita, y propone un cruce entre narrativa y poesía a partir de dos autoras con trayectorias y recorridos diversos.

Belén Zavallo, nacida en Paraná, cuenta con una sólida producción que abarca poesía y narrativa, con títulos como "Todos tenemos un jardín", "Lengua montaraz" —premiado a nivel nacional— y las novelas "Las armas" y "El silencio respira como un animal". Además de su labor como escritora, desarrolla una intensa actividad en el campo cultural y educativo, vinculada a la difusión de la literatura y la formación de nuevos autores.

Por su parte, Bordón Carabajal, oriunda de Córdoba y radicada desde hace años en Diamante, Entre Ríos, presenta su primera novela tras un recorrido ligado tanto a la medicina como a la escritura. Su obra surge en diálogo con experiencias personales y proyectos vinculados a la lectura y la narración en contextos sociales.

La presentación se inscribe en una agenda cultural que sigue apostando a visibilizar la producción literaria entrerriana contemporánea.