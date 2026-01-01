Murió un hombre que fue apuñalado en La Paz y hay un adolescente detenido

Sergio Emanuel Valdez, de 30 años, falleció tras haber sufrido graves heridas a raíz de un ataque con arma blanca el 31 de diciembre en la intersección de calle 9 de Julio y cortada Pellegrini de La Paz. Por el hecho hay un adolescente de 16 años detenido, quien ahora deberá ser imputado del delito de homicidio.

Valdez estaba internado en el Hospital 9 de Julio local, donde se le había realizado una intervención quirúrgica a raíz de la gravedad de las heridas, pero lamentablemente no logró sobrevivir.

EL HECHO

El violento hecho de sangre ocurrió alrededor de la 1:20 en inmediaciones de la intersección de calle 9 de Julio y cortada Pellegrini de la ciudad. Allí Valdez "resultó con lesiones de carácter graves provocadas por el uso de un arma blanca", según informaron desde la Departamental La Paz de Policía.

El herido ingresó al Hospital 9 de Julio local, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica y permanecía bajo asistencia médica, añadieron las fuentes policiales.

"A partir de las averiguaciones practicadas y testimonios recabados, se logró identificar al presunto autor del hecho, un menor de 16 años, quien fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente", comunicaron a La Sexta desde la Policía.

Asimismo, "se procedió al secuestro de un arma blanca y prendas de vestir vinculadas al hecho", mientras se continúa con las actuaciones correspondientes con intervención de los organismos judiciales y de protección de menores, habían señalado desde la fuerza.

Fuente: La Sexta