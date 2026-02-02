Cerrito vivió una nueva fiesta del Beach Volley

Este domingo, Cerrito fue sede de la quinta etapa del Circuito Argentino de la especialidad.

Cerrito tuvo su fiesta este fin de semana por el Circuito Argentino de Beach Volley, con la disputa de la quinta etapa de la temporada. Los campeones fueron Agostina Ghigliazza y Morena Abdala en la rama femenina, y a Maciel Bueno y Bautista Amieva, en la masculina.

En la primera definición del domingo, Ghigliazza/Abdala le ganaron la final a Victoria Sancer y Maia Najul por 2-0, con parciales de 21-19, 21-14. Antes de la final, al igual que la semana pasada en Rosario, el dúo de Cecilia Melgarejo y Cristhy Jaramillo se quedó con la medalla de bronce tras derrotar en dos sets a Agustina Lisa y Gabriela Copier.

Por su parte, después del subcampeonato en suelo rosarino, Bueno y Amieva se subieron a lo más alto del podio tras imponerse ante Valentín Lombardo y Nicolás Busiello en dos sets, con parciales de 21-13, 21-17. En tanto, Marcos González y Augusto Sosaya se quedaron con el tercer puesto luego de llevarse el partido contra Ignacio Pérez e Ignacio Moreno por 2-0.

Cabe destacar que durante la disputa del certamen fue homenajeado el cerritense Julián Amado Azaad, representante olímpico en Tokio 2020+1 y recientemente retirado de la actividad.

La próxima parada del Circuito Argentino de Vóley Playa será San Andrés de Giles, el escenario de la Etapa 6, a jugarse del 5 al 8 de febrero.

Así quedaron los podios en Cerrito:

Rama femenina

1°: Ghigliazza/Abdala

2°: Sancer/Najul

3°: Melgarejo/Jaramillo

Rama masculina

1°: Bueno/Amieva

2°: Lombardo/Busiello

3°: González/Sosaya

Fuente: FeVA