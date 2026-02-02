Para Juventud, ventaja clave, para Ben Hur aún hay chances

Final anticipada se decía en los corrillos. Y así quedó demostrado en el juego de ida del Regional Amateur, Litoral Sur.

Por la estructura de club de ambos y por el marco de público este domingo en Gualeguaychú y que seguramente se repetirá el fin de semana cuando se vean por el juego de vuelta.

Pero, al menos en este primer choque, fue Juventud Unida de Gualeguaychú el que entendió de qué se trataba la cuestión.

Le ganó a Ben Hur de Rafaela sin dejar dudas por 3 a 1. Incluso pudo ser mayor la diferencia por el trámite, el jugador expulsado en la visita (Juan Bono, su goleador por un tremendo golpe a un rival) y la sensación anímica de euforia por un lado y bajón por el otro.

Entonces el baile de carnaval fue de Juventud. ¿Qué hizo el equipo de Miguel Fullana? Se ajustó a derecho táctico y explotó virtudes propias y errores ajenos.

Ben Hur cayó en la trampa. Juve le mostró el queso y allá fueron los de Carlos Trullet. Lo esperó en su campo con una tranquilidad pasmosa, le sacó el poder de juego a Giménez y se envalentonó por las bandas. Ritmo de la noche. Al golpe por no tener el balón la visita le sumó falta de marca y poca injerencia defensiva. El desborde gol de Juve se hizo notar en tres oportunidades. Y al 3 a 0 se sumó tras la segunda conquista la increíble acción del goleador Bono que entró en la provocación de un rival (que debió ser amonestado) y al estilo Tyson lo mandó a la lona.

Y aquí viene la segunda parte de la historia. La que deja aún el final inconcluso. Porque si bien Juventud pudo seguir asestando golpes arteros sobre el arco de Astrada, tras los goles de Olivera, Larrea y Solari, no lo terminó de noquear.

¿Se conformó? ¿Buscó cuidar el excelente resultado? Con unos más en cancha y el 3 a 0 desde los 2 minutos del segundo tiempo, tenía un panorama más que alentador. Sin embargo, Ben Hur, movió piezas tácticas y nombres en cancha. Así, con paciencia, respirando profundo, se sobrepuso, empezó a tener administración de pelota y con el tanto de descuento de Medeiro reabrió la llave que se definirá el domingo en la Perla del Oeste santafesino.

Para Juventud un resultado (3 a 1) más que alentador para poder ir a trabajar la revancha con cierta tranquilidad. Descansa en la disciplina táctica y su poder de gol cuando los espacios son amplios y el convite al contragolpe es una posibilidad latente.

Para Ben Hur hasta se miró con cariño el 3 a 1 después de una noche negra donde tras 12 partidos ganados, conoció la derrota. “Estamos con vida”, se decía. Un 3 a 0 o más pudo ser la puñalada final para quedarse en el Regional Amateur sin la posibilidad de llegar al partido único por un ascenso.

La estrategia, el manejo de la ansiedad, el poder individual y la solidaridad colectiva. Los ítems del segundo examen, que en unos días, tendrá un solo aprobado.