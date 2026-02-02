Deportes

Rugby: “Los Pumas” conocieron días, horarios y sedes para el Mundial de Australia 2027

02 de Febrero de 2026 - 20:23
Marcos Kremer

El concordiense Marcos Kremer (a la derecha), uno de los habituales titulares de Los Pumas.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, conoció días, horarios y sedes para los partidos de la fase de grupos que afrontará en la Copa del Mundo Australia 2027. Se sabía que los dirigidos por Felipe Contepomi formarán parte del Grupo C junto a Canadá, España y Fiji, y ahora World Rugby confirmó el fixture definitivo de la cita mundialista.

El debut del equipo que suele contar con el entrerriano Marcos Kremer será el lunes 4 de octubre frente a Canadá (5.45, hora argentina) en el estadio Brisbane. El segundo partido será el 10 de octubre ante España (1.15) en el estadio Doklands de Melbourne. El cierre de la fase de grupos será ante Fiji el 15 de octubre (23.45) en el Adelaide Oval. 

El fixture de Los Pumas:

Octavos de final

# FECHA KICK-OFF PARTIDO ESTADIO CIUDAD
R16 (1) Sab 23 Oct 14:15 AUS / 00:15 ARG 2do Grupo C v 2do Grupo F Sydney Football Stadium Sydney
R16 (2) Sab 23 Oct 15:45 AUS / 2:45 ARG 1ro Grupo A v 3ro Grupo C / E / F Brisbane Stadium Brisbane
R16 (3) Sab 23 Oct 19:15 AUS / 5:15 ARG 1ro Grupo E v 2do Grupo D Docklands Stadium Melbourne
R16 (4) Sab 23 Oct 18:45 AUS / 7:45 ARG 1ro Grupo B v 3ro Grupo D / E / F Perth Stadium Perth
R16 (5) Dom 24 Oct 14:15 AUS / 00:15 ARG 1ro Grupo C v 3ro Grupo A / E / F Sydney Football Stadium Sydney
R16 (6) Dom 24 Oct 16:45 AUS / 2:45 ARG 1ro Grupo D v 3ro Grupo B / E / F Docklands Stadium Melbourne
R16 (7) Dom 24 Oct 18:15 AUS / 5:15 ARG 2do Grupo A v 2do Grupo E Brisbane Stadium Brisbane
R16 (8) Dom 24 Oct 18:45 AUS / 7:45 ARG 1ro Grupo F v 2do Grupo B Perth Stadium Perth

 

Cuartos de final

# FECHA KICK-OFF PARTIDO ESTADIO CIUDAD
QF1 Sab 30 Oct 16:45 AUS / 2:45 ARG Ganador R16 (2) v Ganador R16 (4) Stadium Australia Sydney
QF2 Sab 30 Oct 18:45 AUS / 5:45 ARG Ganador R16 (1) v Ganador R16 (3) Brisbane Stadium Brisbane
QF3 Dom 31 Oct 16:00 AUS / 3:00 ARG Ganador R16 (5) v Ganador R16 (6) Brisbane Stadium Brisbane
QF4 Dom 31 Oct 20:00 AUS / 6:00 ARG Ganador R16 (7) v Ganador R16 (8) Stadium Australia Sydney

SEMIFINALES

# FECHA KICK-OFF PARTIDO ESTADIO CIUDAD
SF1 Vie 5 Nov 20:00 AUS / 6:00 ARG Ganador QF1 v Ganador QF2 Stadium Australia Sydney
SF2 Sab 6 Nov 20:00 AUS / 6:00 ARG Ganador QF3 v Ganador QF4 Stadium Australia Sydney

Final y bronce

# FECHA KICK-OFF PARTIDO ESTADIO CIUDAD
Tercer puesto (Bronce) Vie 12 Nov 19:45 AUS / 5:45 ARG Perdedor SF1 v Perdedor SF2 Stadium Australia Sydney
Final Sab 13 Nov 20:00 AUS / 6:00 ARG Ganador SF1 v Ganador SF2 Stadium Australia Sydney

