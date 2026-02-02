Rugby: “Los Pumas” conocieron días, horarios y sedes para el Mundial de Australia 2027

El concordiense Marcos Kremer (a la derecha), uno de los habituales titulares de Los Pumas.
El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, conoció días, horarios y sedes para los partidos de la fase de grupos que afrontará en la Copa del Mundo Australia 2027. Se sabía que los dirigidos por Felipe Contepomi formarán parte del Grupo C junto a Canadá, España y Fiji, y ahora World Rugby confirmó el fixture definitivo de la cita mundialista.
El debut del equipo que suele contar con el entrerriano Marcos Kremer será el lunes 4 de octubre frente a Canadá (5.45, hora argentina) en el estadio Brisbane. El segundo partido será el 10 de octubre ante España (1.15) en el estadio Doklands de Melbourne. El cierre de la fase de grupos será ante Fiji el 15 de octubre (23.45) en el Adelaide Oval.
El fixture de Los Pumas:
Octavos de final
|#
|FECHA
|KICK-OFF
|PARTIDO
|ESTADIO
|CIUDAD
|R16 (1)
|Sab 23 Oct
|14:15 AUS / 00:15 ARG
|2do Grupo C v 2do Grupo F
|Sydney Football Stadium
|Sydney
|R16 (2)
|Sab 23 Oct
|15:45 AUS / 2:45 ARG
|1ro Grupo A v 3ro Grupo C / E / F
|Brisbane Stadium
|Brisbane
|R16 (3)
|Sab 23 Oct
|19:15 AUS / 5:15 ARG
|1ro Grupo E v 2do Grupo D
|Docklands Stadium
|Melbourne
|R16 (4)
|Sab 23 Oct
|18:45 AUS / 7:45 ARG
|1ro Grupo B v 3ro Grupo D / E / F
|Perth Stadium
|Perth
|R16 (5)
|Dom 24 Oct
|14:15 AUS / 00:15 ARG
|1ro Grupo C v 3ro Grupo A / E / F
|Sydney Football Stadium
|Sydney
|R16 (6)
|Dom 24 Oct
|16:45 AUS / 2:45 ARG
|1ro Grupo D v 3ro Grupo B / E / F
|Docklands Stadium
|Melbourne
|R16 (7)
|Dom 24 Oct
|18:15 AUS / 5:15 ARG
|2do Grupo A v 2do Grupo E
|Brisbane Stadium
|Brisbane
|R16 (8)
|Dom 24 Oct
|18:45 AUS / 7:45 ARG
|1ro Grupo F v 2do Grupo B
|Perth Stadium
|Perth
Cuartos de final
|#
|FECHA
|KICK-OFF
|PARTIDO
|ESTADIO
|CIUDAD
|QF1
|Sab 30 Oct
|16:45 AUS / 2:45 ARG
|Ganador R16 (2) v Ganador R16 (4)
|Stadium Australia
|Sydney
|QF2
|Sab 30 Oct
|18:45 AUS / 5:45 ARG
|Ganador R16 (1) v Ganador R16 (3)
|Brisbane Stadium
|Brisbane
|QF3
|Dom 31 Oct
|16:00 AUS / 3:00 ARG
|Ganador R16 (5) v Ganador R16 (6)
|Brisbane Stadium
|Brisbane
|QF4
|Dom 31 Oct
|20:00 AUS / 6:00 ARG
|Ganador R16 (7) v Ganador R16 (8)
|Stadium Australia
|Sydney
SEMIFINALES
|#
|FECHA
|KICK-OFF
|PARTIDO
|ESTADIO
|CIUDAD
|SF1
|Vie 5 Nov
|20:00 AUS / 6:00 ARG
|Ganador QF1 v Ganador QF2
|Stadium Australia
|Sydney
|SF2
|Sab 6 Nov
|20:00 AUS / 6:00 ARG
|Ganador QF3 v Ganador QF4
|Stadium Australia
|Sydney
Final y bronce
|#
|FECHA
|KICK-OFF
|PARTIDO
|ESTADIO
|CIUDAD
|Tercer puesto (Bronce)
|Vie 12 Nov
|19:45 AUS / 5:45 ARG
|Perdedor SF1 v Perdedor SF2
|Stadium Australia
|Sydney
|Final
|Sab 13 Nov
|20:00 AUS / 6:00 ARG
|Ganador SF1 v Ganador SF2
|Stadium Australia
|Sydney