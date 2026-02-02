Santiago Bellatti dejó Patronato para jugar en Acassuso, uno de los ascendidos

El zaguero central, de 23 años, emigró a uno de los ascendidos la última temporada.

Santiago Bellatti dejó Patronato para continuar su carrera en otro club de la Primera Nacional. El defensor acordó condiciones para convertirse en el flamante refuerzo de Acassuso, uno de los equipos ascendidos a la segunda división del fútbol argentino en la temporada 2025.

El lungo defensor central (1,91 metros) primero firmó la renovación de contrato con el Santo hasta diciembre de 2028 y luego fue cedido a préstamo al conjunto de San Isidro.

En principio, el zaguero esperaba una salida a un club del exterior, más precisamente chileno. Pero esta operación se cayó y el zaguero con pasado en Belgrano de Cördoba y la selección argentina juvenil jugará en el Ssuso.

Bellatti completó una buena campaña en 2025, cuando Gabriel Gómez dirigía al equipo de barrio Villa Sarmiento. Compartió la zaga titular con otro jugador formado en La Capillita, Gabriel Monito Díaz.

El marcador central, de 23 años, jugó 26 partidos de Patronato en la última campaña. Fueron un total de 25 por la fase regular y el restante por el Reducido, cuando el elenco entrerriano quedó eliminado a manos de Estudiantes de Río Cuarto, ganador del segundo ascenso.

Le convirtió el gol de la victoria a Deportivo Maipú (1-0) en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el 20 de julio, por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2025.

La presentación de Bellatti en Acassuso

Todos las altas de Acassuso:

Con la llegada de Santiago Bellatti son 14 las incorporaciones para la temporada 2026. También llegaron Patricio Pérez, Diego Roberts, Nicolás Stepanovitch, Martín Schlotthauer, Nahuel Petillo, Tomás Rodríguez, Gabriel Atamañuk, Mariano Monllor, Lázaro Romero,Santiago Borges, Joaquín Cancio, Ramiro Reynoso y Pedro Mamed.