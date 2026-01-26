Creció un 40% el pluriempleo por la caída del ingreso en los últimos 8 años

De la casa al trabajo, de un trabajo al otro y después con suerte volver a casa. Así son los tiempos que corren desde la crisis del gobierno de Mauricio Macri en adelante. Con un empleo solo no alcanza para vivir a cada vez más personas. Si en 2017, sólo el 8,5% tenía más de un trabajo, es decir, era pluriempleado, dos años después, en el crepúsculo de la gestión Cambiemos, ya era el 10,7%, al terminar la administración de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa ya suponía el 11% y tras la mitad del mandato de Javier Milei alcanza al 11,9%. Es decir, 40% más en ocho años, según los datos oficiales procesados por un nuevo informe del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Silvina Casabé, vecina del Abasto de 57 años, ya tenía dos empleos: siete horas por día a la mañana como empleada administrativa del Hospital de Clínicas y dos tardes por semana hasta las 21 como profesora de inglés en un instituto privado. “Ahora empecé a buscar más clases de inglés para poder solventarme. Lo hago porque el hospital depende de la Universidad de Buenos Aires y el desfinanciamiento universitario dejó mi sueldo con 40% menos de poder adquisitivo. Me contactó una empresa para enseñarles, empiezo en marzo y cualquier persona que me dice que quiere aprender inglés, le digo que sí. Estoy en la búsqueda de sumar cosas porque no llego”, lamenta Silvina.

“Un fenómeno notable y persistente en los últimos años es el incremento del pluriempleo.Durante el gobierno de Milei esta tendencia se ha profundizado”, advierte el reporte de Cifra-CTA, que escribieron los economistas Mariana González y Nicolás Bonofiglio. “Suele asociarse este crecimiento con la posibilidad que brindan las nuevas plataformas digitales de sumar una segunda ocupación a quienes buscan complementar sus ingresos”, continúa el documento, en clara alusión a quienes, por ejemplo, manejan para Uber, policías incluidos, publicó elDiarioAR.

“Sin embargo, el aumento del pluriempleo no depende solamente de tales posibilidades sino que se relaciona, en términos más generales, con contextos en los que los ingresos reales de los hogares descienden y, en consecuencia, se buscan otras fuentes laborales, vinculadas o no con plataformas digitales. La proporción de personas con más de una ocupación se redujo levemente entre 2004 y 2015, en un escenario de mejora de los ingresos reales de los hogares, pero comenzó a incrementarse desde el final del gobierno de Macri, en paralelo con el deterioro de dichos ingresos”, completan González y Bonofiglio. En 2004, el pluriempleo fue del 10% y en 2015, 8,4%.

Los expertos de Cifra-CTA calculan, siempre sobre base de datos oficiales, que el salario registrado perdió 5,8% en la era Milei frente a la inflación. Pero si se hubiese calculado el índice de precios al consumidor (IPC) a partir del patrón de consumo más actualizado, de 2017-2018, en lugar del de principios de siglo, el retroceso hubiera sido del 9,8%. A su vez, los sueldos de los empleados privados bajaron 0,9% y los de los estatales, 14,4%, si se toma en cuenta el IPC oficial. Pero uno es el recorte de los funcionarios provinciales, del 6,5%, y otro el de los nacionales, del 33,3%.

M. B., porteña de 41 años, trabajaba en uno de los organismos públicos casi desmantelados por el gobierno de Milei. Ante el temor de ser incluida en la lista de 60.000 despedidos en el Estado nacional, buscó al inicio de la gestión libertaria otro empleo adicional en una agencia de comunicación. Finalmente, no se quedó sin el puesto estatal sino que fue trasladada a otra dependencia, aunque ya no se ocupa de tareas de su especialidad. “Continúo en ambos ya que si no, no podría mantenerme. El sueldo del Estado está muy atrasado, en alrededor de $1 millón, y hay gente que cobra hasta 700.000. Se hace imposible vivir solo con eso. Antes me alcanzaba con un solo trabajo, pero en el último tiempo del gobierno de Alberto ya estaba un poco más corta. Siempre había hecho aparte cosas chiquitas de comunicación, pero nada fijo”, recuerda M. B.

También hay jubilados que no sólo necesitan uno sino dos empleos adicionales. Nora Sarmiento Moyano, vecina de Hudson de 72 años, cobra menos que la jubilación mínima porque no llegó a acumular todos los aportes correspondientes. Después de una larga trayectoria en diversas fábricas, de grande estudió y se recibió de trabajadora social y hace medio año comenzó a trabajar en dos centros terapéuticos. Ahora se ha postulado para emplearse en pabellones carcelarios. “Estoy trabajando de lo que estudié y muy feliz, pero con mi jubilación sola, si yo no cambio mi situación, no me la cambia nadie. Tengo gastos para mantenerme y mantener la casa. Ahora yo estoy con una abogada para que me reconozcan cinco años de aportes que me afanaron y poder empezar a cobrar la jubilación que me corresponde”, relata Nora.

La consultora C-P, de Pablo Moldovan y Federico Pastrana, advierte en un reciente informe que el empleo está ajustándose por cuatro vías: la desocupación, que subió del 6,2% al 7,6%; el subempleo, es decir, trabajar menos horas de las deseadas, 0,5 puntos porcentuales más que en 2023; el reemplazo de puestos formales (-2,8 puntos porcentuales) por más informales (+1,9) y cuentapropistas (+0,2) y el pluriempleo. “Frente a las dificultades de ingresos, las personas buscaron otro trabajo que les permita complementar los ingresos perdidos. El pluriempleo viene creciendo en los últimos años, muy asociado a las caídas de los ingresos reales. El proceso es acumulativo y facilitado por los empleos en plataformas”, concluye el informe de C-P. Es decir, hay quienes agarran el auto para hacer Uber, Cabify o Didi o repartir mercadería de Mercado Libre u otras firmas con comercio electrónico, o se suben a la moto o la bici para repartir en Rappi o PedidosYa. Pero el fenómeno del pluriempleo va mucho más allá que las apps.