Pedro Lines será el sucesor de Lavagna en el Indec y se mantendrá la fórmula de inflación

Tras la confirmación de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Pedro Lines asumirá como nuevo titular del organismo.

“Le dije a Pedro Lines. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda en Radio Rivadavia.

Lines, de perfil técnico, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y una maestría en Economía otorgada por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Además, está realizando estudios de posgrado en Minería de Datos en la Universidad Austral.

En el Indec, ocupó la posición de director técnico. Entre sus responsabilidades figuraban la coordinación del Programa Estadístico Anual y la elaboración de normativas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de censos y encuestas, así como la generación de indicadores económicos y sociales.

Caputo afirmó que Lavagna “renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”.

Pese a la diferencia de criterios sobre cuándo se debería implementar la nueva fórmula, Caputo aseguró que la salida de Lavagna de la entidad estadística se produjo en buenos términos y no fue una sorpresa para el Palacio de Hacienda.

La implementación de la nueva fórmula de inflación desde enero de este año era un compromiso que el equipo económico tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del acuerdo por 20.000 millones de dólares y en la que los técnicos del Indec vienen trabajando desde la gestión de Alberto Fernández.

El principal cambio de la nueva fórmula era que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a incorporar la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 y reemplazar la utilizada desde 2004.

Para Caputo, en mayo del año pasado se podía pensar que en enero de 2026 íbamos a estar mejor, pero eso no sucedió por el “ataque político” de 2025 en la previa de las elecciones legislativas. En su visión, tuvo implicancia en todo: en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en el nivel de inflación también, porque al colapsar la demanda de dinero.

“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual. Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, afirmó, y anticipó que recién se modificará cuando el proceso de desinflación esté consolidado. Por lo tanto, hasta el momento no hay una fecha exacta para que el Indec reemplace una fórmula por otra.

Para enero, los privados —que pensaban que se iba a implementar la nueva fórmula— estimaban que la inflación se ubicaría entre 2,2% y 2,6 por ciento. En todos los casos, implicaba una desaceleración respecto a diciembre, donde fue del 2,8 por ciento.

El equipo económico tiene fuertes intereses en festejar un buen dato de inflación en el primer mes del año y cortar con la tendencia de aceleración de precios que ya acumula cuatro meses (desde octubre). En paralelo, las bandas cambiarias se ajustan por IPC, que da a conocer el Indec.

Aumento de tarifas

“Hemos aplanado los grupos para que no haya tanta volatilidad entre verano e invierno”, sostuvo el ministro cuando se lo consultó sobre cuánto van a aumentar los servicios públicos durante este año. Esto responde a la necesidad de evitar que los meses en que sube el consumo coincidan con los de incremento de servicios.

En tal sentido, el titular de la cartera económica reiteró que, frente a la implementación del nuevo esquema de tarifas, si bien se terminó con la segmentación (N1, N2 y N3), los usuarios que componían N1 y N2 (ingresos medios y bajos) continúan recibiendo subsidios. “La idea ahora es que la recomposición, como ya hubo bastante, sea un poquitito mayor que la inflación en cada mes”, sostuvo.

En términos numéricos, Luis Caputo subrayó que, si bien algunos usuarios pueden experimentar una “suba fuerte” en las boletas de febrero, será menor que la que hubieran tenido en julio-junio. “Creo que es mejor porque le saca volatilidad y la gente sabe más o menos cuánto paga”, concluyó.