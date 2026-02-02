Inicia otra semana con alerta por calor en Entre Ríos: se anuncian hasta 37°C de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por “temperaturas extremas” en Entre Ríos. La ola de calor se hará sentir, con temperaturas máximas que oscilarán esta semana entre los 35 y 37 grados.

El alerta por calor es de nivel amarillo, con “efecto leve a moderado en la salud”. Las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

El día más caluroso será el viernes 6 de febrero, con máxima de 36 y 37 grados en la provincia, con alguna eventual inestabilidad. El sábado llegaría un suave alivio térmico.

Recomendaciones por alerta por calor:

- Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

- Ingerir frutas y verduras.

- Reducir la actividad física.

- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

- Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: solicitar de inmediato asistencia médica; y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.