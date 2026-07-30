Invitan a una Jornada Educativa para pacientes con artritis reumatoidea que se realizará en Paraná

La Asociación de Ayuda Mutua para Pacientes con Artritis Reumatoidea (AMAR) de Entre Ríos invita a la 4° jornada educativa que se desarrollará en Paraná el próximo 7 de agosto con entrada libre y gratuita.

AMAR Entre Ríos es una asociación civil de ayuda mutua enfocada en pacientes que padecen artritis reumatoidea y otras enfermedades reumáticas.

Entre sus objetivos y misión se encuentra el diagnóstico temprano, el trabajo en la concientización pública y médica para lograr la detección precoz de la artritis reumatoidea y apoyar a pacientes brindando contención, información y herramientas a las personas afectadas por dolencias reumáticas para mejorar su calidad de vida e independencia.

En ese marco, el viernes 7 de agosto desde las 8.30 horas se realizará en Paraná la 4ta. Jornada Educativa para pacientes con enfermedades reumáticas, organizada por AMAR y la Federación Artritis Alianza Federal – Zona Mesopotamia.

Será en la Escuela de Música y Danza “Prof. Constancio Carminio” de calle Italia 61 con entrada libre y gratuita, pero es necesario inscribirse.