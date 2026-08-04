Comienza una capacitación sobre “Comunicación y derechos de las personas en situación de vulnerabilidad”

Se trata de un ciclo de webinars organizado por el Instituto Alberdi y que estará a cargo de profesionales del Centro de Estudios Legales y Sociales. La inscripción cierra este martes.

El Instituto Dr. Juan Bautista Alberdi del Poder Judicial de Entre Ríos organiza un ciclo de webinars sobre “Comunicación y derechos de las personas en situación de vulnerabilidad”, que estará a cargo de integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Comenzará el miércoles 5 de agosto, mientras que la inscripción cerrará el martes 4.

La capacitación, propuesta por el Ministerio Público de la Defensa, estará destinada a integrantes de poderes judiciales, profesionales de la Abogacía, profesionales de la Comunicación y personas interesadas en la temática. Serán tres encuentros sincrónicos, programados para los miércoles 5, 12 y 19 de agosto, de 17 a 19. Es gratuita y se desarrollará por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

En el primer encuentro se abordarán las pautas de tratamiento respetuoso para evitar la estigmatización de grupos vulnerabilizados, con el objetivo de evitar la estigmatización y el uso de lenguaje peyorativo, resguardar la identidad de las personas y tratarlas como sujetos de derecho. Estará a cargo de la presidenta del CELS, María José Guembe, abogada y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especializada en Justicia Transicional y Derecho a la Comunicación.

En el segundo, el periodista y escritor Juan Carrá –coordinador del área de Comunicación del CELS– desarrollará temas como redes sociales, el clic bait y la estigmatización y el valor de la verificación de datos y el uso correcto de las fuentes.

La ensayista y periodista Vanina Escales, directora de las áreas de Movilización y de Comunicación del CELS, estará a cargo del último encuentro. Los ejes serán: narrativas para el cambio social; relato dominante y futuros sostenibles; descolonizar el relato desde perspectivas locales; visibilizar poblaciones vulneradas con su propia voz y agencia, y contrarrestar la polarización.

Por inscripciones y más información, ingresar a: https://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/events/ciclo-de-webinars-comunicacion-y-derechos-de-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/