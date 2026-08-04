Cómo evaluar un proveedor de custodia institucional de criptomonedas

Una empresa puede dedicar semanas a decidir qué criptomonedas comprar, cuánto capital asignar o en qué momento entrar al mercado. Sin embargo, hay una pregunta igual de importante que a veces llega después: una vez adquiridos los activos, ¿quién se encargará de protegerlos y cómo podrán utilizarse cuando sea necesario?

Para una organización, la respuesta rara vez consiste simplemente en elegir una wallet y guardar una contraseña. A medida que aumenta el valor de los fondos y participan más personas, la custodia se convierte en un proceso empresarial. Por eso, al comparar proveedores institucionales de custodia de criptomonedas, conviene mirar cómo funcionará el servicio en situaciones reales, no solo qué tecnologías aparecen en su presentación comercial.

Una buena prueba: intentar imaginar un día normal

Supongamos que una empresa tiene activos digitales en su tesorería. El responsable financiero quiere transferir una parte de los fondos. Inicia la solicitud, pero la política interna establece que cualquier movimiento superior a cierta cantidad necesita una segunda aprobación. Hasta aquí, todo parece sencillo.

Ahora añadamos algunas complicaciones. La persona encargada de aprobar está fuera de la oficina. La operación debe completarse ese mismo día. Además, otro miembro del equipo necesita consultar los movimientos anteriores, pero no debería tener permiso para realizar transferencias.

¿Puede la solución adaptarse a esta estructura? Este tipo de preguntas ayuda a entender si un proveedor encaja realmente con la organización. La custodia institucional no consiste únicamente en proteger activos frente a accesos externos. También debe permitir gestionar correctamente a las personas que sí están autorizadas a trabajar con ellos.

Todos necesitan acceso, pero no necesariamente el mismo

En una empresa puede haber traders, responsables de tesorería, directivos, personal contable y equipos de auditoría. Dar exactamente los mismos permisos a todos sería poco práctico. Un trader quizá necesite utilizar determinados fondos para operar, mientras que una persona del departamento contable solo necesita consultar información. Una transferencia excepcional podría requerir la aprobación de varios responsables.

Por eso, antes de elegir un proveedor conviene dibujar literalmente quién necesita hacer qué. Parece un ejercicio básico, pero permite detectar rápidamente si la estructura de permisos de una solución es suficientemente flexible.

¿Qué ocurre cuando cambian las personas?

Este punto suele recibir menos atención durante la incorporación. Los equipos no son permanentes. La gente cambia de puesto, se va de vacaciones o abandona la empresa. Alguien puede perder un dispositivo o dejar de necesitar acceso a determinados activos. La pregunta importante es cuánto esfuerzo requiere adaptar los permisos cuando ocurre algo así.

Una organización debería poder retirar accesos, modificar responsabilidades y mantener la continuidad operativa sin depender de una sola persona. También debería existir un procedimiento claro para situaciones excepcionales. Descubrir cómo funciona la recuperación de acceso justo después de perderlo no es el mejor momento para leer la documentación por primera vez.

Seguridad y disponibilidad tienen que convivir

Mantener los activos completamente inaccesibles podría parecer la opción más segura. Hasta que llega el momento de utilizarlos. Aquí aparece uno de los retos clásicos de la custodia. Una empresa que mantiene BTC como inversión a largo plazo puede priorizar una estructura muy conservadora. Un fondo que necesita mover activos regularmente tendrá otras necesidades. Para este último, esperar demasiado cada vez que necesita acceder a los fondos puede interferir directamente con su operativa.

No existe un equilibrio universal entre seguridad y disponibilidad. Lo importante es que el modelo se adapte al uso real de los activos, en lugar de obligar a todos los clientes a trabajar exactamente de la misma manera.

Preguntar por una incidencia concreta puede revelar mucho

Durante una reunión con un proveedor, es fácil escuchar explicaciones sobre arquitectura, seguridad y funcionalidades. Puede resultar más útil plantear un escenario: «Son las dos de la madrugada. Tenemos una transferencia importante pendiente y no sabemos por qué no se ha completado. ¿Qué hacemos?»

La respuesta permite entender cómo funciona realmente el soporte. ¿Hay asistencia disponible? ¿Quién investiga el problema? ¿Cómo recibe la empresa información sobre lo ocurrido? En servicios institucionales, una incidencia puede bloquear otras operaciones. Por eso, la capacidad de reaccionar cuando algo falla merece tanta atención como las medidas diseñadas para evitar que falle.

Los informes tampoco son un detalle administrativo

Cuando aumenta el número de movimientos, la trazabilidad se vuelve imprescindible. Meses después de una operación, la empresa puede necesitar saber quién la inició, quién la autorizó y cuándo se ejecutó. Esa información puede ser necesaria para una auditoría, una revisión interna o simplemente para explicar una diferencia contable.

Si reconstruir cada movimiento exige combinar hojas de cálculo, correos y registros separados, el proceso se complica innecesariamente. Conviene comprobar desde el principio qué información puede consultar y exportar la organización.

No elegir pensando únicamente en los activos de hoy

Una empresa puede empezar custodiando BTC y ETH y añadir otros activos más adelante. El volumen también puede crecer mucho más rápido de lo previsto. Cambiar de proveedor cuando ya existen procesos internos, integraciones y grandes cantidades bajo custodia puede resultar bastante más difícil que hacerlo al principio.

Por eso, merece la pena preguntar qué ocurriría si la cartera fuera cinco veces mayor o si el equipo duplicara su tamaño. Un buen proveedor de custodia institucional no es simplemente aquel que mantiene los activos protegidos. Es el que permite que una organización siga sabiendo, en todo momento, quién controla qué, cómo se autorizan los movimientos y qué hacer cuando aparece una situación inesperada.

La tecnología importa, por supuesto. Pero la verdadera prueba está en si esa tecnología sigue funcionando de forma práctica cuando detrás de los activos hay una empresa real, con personas, procedimientos y días en los que las cosas no salen exactamente según lo previsto.

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de trading. No debe interpretarse como una recomendación para comprar, vender o mantener ninguna criptomoneda o activo digital. Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles, y la inversión en activos digitales conlleva el riesgo de perder parcial o totalmente los fondos invertidos. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es fundamental realizar una investigación propia y evaluar cuidadosamente la tolerancia al riesgo.