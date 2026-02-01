Luego de reclamos vecinales, suspenden una fiesta sin habilitación en Paraná

Este domingo, cerca de las 14 horas, vecinos del barrio Toma Nueva de Paraná llamaron a la policía ya que en la zona se estaba desarrollando una presunta fiesta clandestina, con importante asistencia de personas y música a alto volumen.

Los agentes policiales se acercaron a un domicilio de calle Jozami, y se entrevistaron con la titular de la vivienda, quien accedió a bajar el volumen y dar por finalizado el evento.

Sin embargo, al cabo de unos minutos, los vecinos volvieron a llamar al 911, denunciando que la fiesta no se había suspendido.

Por ello, se dio intervención a personal de Control Urbano que junto a agentes municipales constataron una concurrencia aproximada de 40 personas y 25 vehículos.

Finalmente, en el lugar se labró un acta ya que el evento no contaba con habilitación municipal.