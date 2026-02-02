Las empresas pedirán un aumento del precio del boleto de transporte en Concordia

Desde la Cámara de Transporte de Concordia, entidad que agrupa a las empresas concesionarias del servicio urbano de pasajeros, confirmaron que la próxima semana comenzarán a efectuar las consultas formales ante el Poder Ejecutivo Municipal para iniciar un proceso de evaluación de costos y proyecciones. El objetivo es que, tras las negociaciones y análisis que se desarrollarían especialmente durante febrero, pueda concretarse una nueva actualización tarifaria con posible entrada en vigencia en marzo.

La última actualización tarifaria del servicio de colectivos fue en agosto de 2025 por el Poder Ejecutivo Municipal, a través del Decreto N° 888/2025. Bajo ese esquema, el ticket aumentó a una tarifa plana de $1.400 para el público general. Sin embargo, se estableció el “Boleto Concordiense” a $980 para usuarios registrados y se fijó la gratuidad para estudiantes primarios/secundarios y personas con discapacidad.

Este régimen tarifario no fue definido por el Concejo Deliberante, como ocurría anteriormente, sino directamente por el Poder Ejecutivo Municipal. Esa facultad fue habilitada por la Ordenanza N° 38.372 de 2024, que establece que el Departamento Ejecutivo puede actualizar los valores de manera periódica -cada cuatro meses- en función de indicadores como los costos operativos, combustible y salarios del sector, consignó Diario Río Uruguay.

Representantes del sector empresarial han señalado en distintas oportunidades que la revisión periódica de tarifas es necesaria ante la variación de insumos clave para la operación del servicio y la estructura de subsidios, que ha cambiado en los últimos meses, afectando de manera directa los costos que afrontan las empresas.

Por ese motivo, tanto autoridades municipales como referentes de la Cámara de Transporte Urbano mantendrán reuniones en las primeras semanas de febrero para acordar términos y presentar propuestas formales de ajuste.