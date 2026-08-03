Concepción del Uruguay: Salud Mental municipal alcanzó un récord de atenciones en lo que va de 2026

Con atención psicológica y psiquiátrica en los seis Centros de Atención Primaria de la Salud, "el sistema municipal de Concepción del Uruguay fortaleció su red asistencial, incorporó nuevos espacios terapéuticos y ya atendió a 453 personas superando en siete meses de 2026, las atenciones realizadas en todo el 2025" indicaron desde el Municipio.

“El dato adquiere relevancia si contamos con que en todo 2025 se han atendido 435 personas. Es decir, a esta altura del año ya se superado la cantidad de pacientes de todo el 2025”, resaltaron.

“En este 2026, y acorde al incremento de la demanda (134% de aumento en 2025 a nivel nacional) se ha ampliado la cobertura profesional en cuanto a horarios de atención, y también a lo territorial, ya que se agregó el Centro de Atención Primaria de Salud municipal `Amanda Ledesma´ en barrio Sarmiento, respecto al año previo. Recientemente, además, se ha agregado un espacio de arte terapia en el CIC”, explicaron.