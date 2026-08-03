El río Gualeguaychú creció casi 25 centímetros en la tarde del domingo por las lluvias en la región

El río Gualeguaychú registró una crecida de casi 30 centímetros durante la tarde de este domingo, como consecuencia de las lluvias caídas en la región. El agua anegó sectores de playas y balnearios de la ciudad.

Según los datos relevados por Prefectura Naval Argentina y por el medidor del Municipio ubicado en el puerto local, el nivel del río pasó de 2,60 metros al mediodía a 2,83 metros hacia las 21 horas.

La suba del nivel del agua ya generó consecuencias visibles: en varios sectores de playa y balneario, el agua anegó lugares de esparcimiento habitualmente utilizados por los vecinos, informó R2820.

Una crecida anunciada

El fenómeno no tomó por sorpresa a los organismos de monitoreo. Tanto el río Gualeguaychú como el Uruguay se mantienen en niveles de aguas medias altas, tal como había anticipado el Instituto Nacional del Agua (INA) en su reporte del viernes pasado.

De acuerdo con los registros oficiales, la estación Gualeguaychú marcaba este domingo al mediodía una altura de 2,60 metros, con una tendencia creciente de 0,10 metros en las últimas 12 horas respecto de la medición de las 00 horas (2,50 metros). Los valores de referencia para esa estación son de 3,50 metros (aguas altas) y 3,80 metros (evacuación).

En tanto, la estación Boca del Gualeguaychú registraba 2,42 metros, también en ascenso, con una suba de 0,06 metros en el mismo lapso respecto de los 2,36 metros de la medianoche. Para este punto, los umbrales de referencia son de 2,90 y 3,10 metros.