El Municipio de Nogoyá y Enersa firmaron un convenio para la instalación de un parque solar

El Municipio de Nogoyá y la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) firmaron un convenio para la instalación de un nuevo parque solar fotovoltaico en el Parque Industrial de Nogoyá (PIN). La iniciativa representa un paso importante hacia una matriz energética más limpia, sustentable y eficiente, dando comienzo a la transición energética.

El acto de firma estuvo encabezado por el presidente municipal, Bernardo Schneider, y contó con la presencia del gerente de Energías Renovables de Enersa, Daniel Schwint; el senador departamental, Rafael Cavagna; la vicepresidente municipal, Desireé Peñaloza; el secretario de Gobierno, Beltrán Lora; la directora de Ambiente, Silvia Ángel; integrantes de la Comisión del Parque Industrial, entre ellos el concejal Ezequiel Schönals, entre otros.

El proyecto contempla la construcción de una planta solar fotovoltaica con una potencia instalada de 120 kW, que será emplazada en un terreno del Parque Industrial cedido en comodato por el Municipio por un plazo de 20 años.

La energía generada será inyectada directamente a la red eléctrica provincial, contribuyendo a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio, promover el desarrollo de energías renovables, fortalecer la infraestructura energética del Parque Industrial y generar mejores condiciones para la radicación de nuevas inversiones, la creación de empleo local y la incorporación de innovación tecnológica en el centro de la provincia.

Con este acuerdo, el Municipio de Nogoyá y Enersa consolidan una estrategia conjunta orientada al desarrollo sostenible, reafirmando el compromiso con el cuidado del ambiente, la eficiencia energética y el crecimiento productivo de la ciudad.