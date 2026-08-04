Frigerio y Bravo analizaron proyectos estratégicos de vivienda e infraestructura para Federación

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Federación, Ricardo Bravo, con el fin de evaluar una agenda de obras prioritarias que la ciudad requiere para su desarrollo.

Durante el encuentro, se repasaron tres ejes fundamentales que el municipio viene gestionando para brindar soluciones habitacionales definitivas a familias que residen en zonas de riesgo ambiental, potenciar el perfil turístico de la localidad y mejorar la conectividad urbana, según se informó a través de un comunicado de prensa.

Dentro del temario tratado estuvo el plan de 165 viviendas del ReNaBap, de las cuales 120 ya presentan distintos niveles de avance. El intendente enfatizó la importancia de concluir estas unidades para trasladar a vecinos que hoy viven en condiciones críticas en el área industrial, afectados por el humo y el aserrín. "Impacta directamente a los vecinos del ex emplazamiento para poder hacer el traslado definitivo de esa gente en un lugar donde no es un hábitat saludable", indicó. Ante la coyuntura actual, se planteó la reformulación del proyecto para optimizar costos y facilitar el acceso a nuevos fondos.

En materia turística, uno de los puntos centrales fue la instalación de un nuevo juego de agua con diseño innovador, Torbellino, destinado al Parque Acuático. Sobre este proyecto, el intendente Bravo destacó que se trata de una iniciativa que busca "potenciar aún más el turismo de Federación, pero también, por supuesto, impacta directamente también en el turismo de la provincia". Para su concreción, se dialogó sobre la posibilidad de obtener financiamiento a largo plazo que permita al municipio asumir el compromiso de pago de manera sostenible.

Asimismo, las autoridades analizaron la pavimentación de una avenida neurálgica que atraviesa los barrios de la Comisión Administradora del Fondo de Salto Grande (Cafesg) y conecta directamente con el centro de salud, hospital y la municipalidad, entre otros. Bravo calificó esta obra como "prioritaria para mejorar la calidad de vida también porque se está logrando un polo comercial en ese lugar", señalando el intenso tránsito de familias y vehículos en la zona. Al respecto, el proyecto ejecutivo ya ha sido presentado ante la Cafesg, y se evalúa la posibilidad de avanzar en su ejecución por etapas para adecuarse a las disponibilidades presupuestarias de la provincia.

Finalmente, tras la audiencia, el jefe comunal valoró la apertura del mandatario provincial para buscar mecanismos de financiamiento que permitan reactivar estas obras esenciales.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos