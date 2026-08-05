Walser presentó al gobierno provincial una propuesta de comercialización turística para la temporada

El intendente de Colón y presidente de la Mancomunidad “Tierra de Palmares”, José Luis Walser, presentó una propuesta estratégica e integral al presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, dirigida también al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La iniciativa inédita surge ante la inminente llegada del fenómeno climático de El Niño, con el objetivo de redefinir la oferta turística de las ciudades ribereñas y activar un plan de comunicación que proteja la temporada estival.

El proyecto surge de la necesidad de adaptar la promoción de los destinos que habitualmente dependen del producto "sol y playa" en la temporada de verano.

Tras semanas de trabajo técnico, Colón logró consolidar un catálogo de atractivos que funcionan al 100% de manera independiente de la altura del río. Esta oferta incluye circuitos de naturaleza y paseos náuticos, complejos termales de la costa del Uruguay, turismo de bodegas, parques recreativos y aéreos, circuitos históricos y culturales, fiestas populares, pesca deportiva y caminos productivos.

El eje central de la propuesta de Colón es la creación de un "paraguas comunicacional" coordinado por la provincia. Esta campaña busca servir de amortiguador ante la cobertura que suelen realizar los canales de televisión nacionales sobre los fenómenos climáticos extraordinarios, las cuales suelen transmitir imágenes parciales o arbitrarias que generan temor e instalan la falsa idea de que las ciudades están inundadas en su totalidad.

"El objetivo es mostrar la realidad, lo que el turista sí puede disfrutar de manera intensa, y en estos momentos de crisis climática e incertidumbre, llegar a la temporada con propuestas”, señaló Walser.

Y agregó: “Cuando el río crece, solo se afectan algunos sectores de playa, mientras que el resto de la ciudad y sus atractivos siguen operativos". Además, junto al secretario de Turismo y Cultura de Colón, señalaron que potenciar la efectividad de la temporada es clave para atenuar la actual crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo que afecta los niveles de ocupación.

La propuesta detalla que la campaña debería comenzar a implementarse idealmente en el mes de octubre, con una fuerte presencia en plataformas digitales, televisión convencional, periódicos y pantallas de estaciones de servicio YPF de todo el país.

Respecto a los fondos para financiar esta estructura publicitaria, se planteó que provengan de un esfuerzo conjunto. Se solicitó el apoyo presupuestario del EMTURER y se propuso gestionar aportes ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). Asimismo, el presidente del ente turístico provincial dio a conocer en la reunión que gestionará fondos específicos ante las autoridades nacionales de turismo en el marco del próximo Consejo Federal de Turismo.