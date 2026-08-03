Hidrovía: advierten que profundizar a 40 pies amenaza al corredor fluvial de Sudamérica

La profundización de la Hidrovía a 40 pies generó una advertencia de la Fundación Humedales/Wetlands International, que sostuvo que las nuevas obras sobre la Vía Navegable Troncal podrían aumentar la presión sobre los ecosistemas del corredor Paraguay-Paraná. La organización cuestionó, además, la información ambiental disponible antes de avanzar con el proyecto.

El planteo surgió luego de que el Gobierno nacional avanzara con la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná al consorcio Jan De Nul-Servimagnus por un plazo de 25 años. Entre las intervenciones previstas se encuentra la profundización del cauce hasta los 40 pies, uno de los puntos que concentró los cuestionamientos ambientales.

Las tareas de dragado alcanzarán el tramo de mayor relevancia comercial del río, desde el polo portuario ubicado en el sur de Santa Fe hasta el Río de la Plata. La Fundación señaló que la intervención tendría incidencia sobre el sistema de humedales Paraguay-Paraná, un corredor fluvial de aproximadamente 3.400 kilómetros.

Cuestionamientos por los estudios ambientales

“La nueva profundización de la Vía Navegable Troncal pondrá mayor presión a ecosistemas ya fragilizados por el cambio climático y el aumento de la contaminación por usos antrópicos”, advirtió la organización especializada en conservación y restauración de humedales.

Según el informe, la información existente sobre los costos ambientales de la Hidrovía era “parcial y estaba desactualizada”. En ese sentido, la Fundación indicó que no se había presentado una evaluación de impacto ambiental acumulativa que contemplara integralmente las consecuencias de las diferentes intervenciones realizadas sobre el corredor.

La organización también hizo referencia a observaciones formuladas durante el proceso licitatorio por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). De acuerdo con el documento difundido, ese organismo había advertido sobre la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental y señalado posibles incumplimientos vinculados con el Acuerdo de Escazú.

Los planteos sobre la licitación de la Hidrovía

La Fundación Humedales recordó que los cuestionamientos motivaron presentaciones de organizaciones ambientalistas ante la Justicia para solicitar la suspensión del procedimiento licitatorio. Esas pretensiones fueron rechazadas inicialmente y la decisión fue posteriormente apelada.

La PIA, organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de investigar posibles irregularidades administrativas vinculadas con agentes estatales, había realizado observaciones en febrero de 2025 durante un primer intento de licitación. Entre otros aspectos, había puesto el foco en las condiciones ambientales contempladas en el proceso.

Desde sectores ambientalistas sostuvieron que esas observaciones no fueron subsanadas antes de avanzar con la concesión. Se trata de una posición atribuida a las organizaciones que cuestionaron el procedimiento, mientras el proceso administrativo continuó hasta la adjudicación de la Vía Navegable Troncal.

Un corredor de 3.400 kilómetros

El informe situó las obras en un escenario marcado por los efectos del cambio climático. “Todo esto ocurre en un contexto de crisis climática acelerada, con el Paraná atravesando ciclos de bajante más extremos que en el pasado y altos niveles de intervención antrópica en toda la cuenca”, señaló la Fundación.

El corredor fluvial Paraguay-Paraná constituye uno de los principales sistemas de humedales de Sudamérica. A lo largo de aproximadamente 3.400 kilómetros, cumple funciones vinculadas con la provisión y depuración de agua, la regulación de temperaturas y pulsos de inundación y la conservación de numerosas especies animales y vegetales, publicó Rosario 3.

Frente a ese escenario, la Fundación Humedales consideró que una profundización hasta los 40 pies podría incrementar la presión sobre ambientes que ya enfrentaban distintas alteraciones. “Cambios drásticos en la estructura de los humedales del corredor fluvial pueden generar cambios drásticos en el ecosistema, con pérdida de medios de vida de las poblaciones locales”, concluyó la organización.