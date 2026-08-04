En Salta proponen que las personas que maltraten animales no puedan tener licencia de conducir

El intendente de Salta, Emiliano Durand, presentó ante los diputados provinciales por Capital un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones para establecer sanciones a quienes abandonen o maltraten animales. La iniciativa, presentada este lunes, contempla entre sus medidas más llamativas la imposibilidad de obtener por primera vez o renovar la licencia de conducir para quienes incurran en esas conductas.

El mismo día, la Municipalidad de Salta anunció que también presentará un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante en el mismo sentido, lo que configura una doble vía legislativa para atacar un problema que, según las cifras del propio municipio, afecta a ocho de cada diez animales que llegan al Centro de Adopciones municipal.

“El 80% de los animales que ingresan al Centro de Adopciones Municipal fueron maltratados o abandonados previamente”, precisó Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.

Ese dato, que el funcionario describió como una realidad que se repite a diario, fue el telón de fondo que motivó la presentación de las dos iniciativas.

Además de la restricción para obtener o renovar el carnet de conducir, los proyectos prevén la obligación de llevar a cabo trabajos comunitarios en el propio Centro de Adopciones Municipal. La lógica detrás de esta medida apunta a que los infractores entren en contacto directo con las consecuencias de sus actos.

Desde el municipio subrayaron que el espíritu de las iniciativas va más allá de la sanción pura. “Las campañas de castración y educación son fundamentales, pero necesitan estar acompañadas por normas que desalienten estas conductas y refuercen el compromiso de todos”, señaló el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell.

La frase resume la postura oficial: las herramientas de concientización y las normas punitivas como dos caras de una misma política pública.

La diputada provincial por Capital Marianela Ibarra respaldó la convocatoria del intendente y puso en perspectiva histórica el alcance del problema. “Los cambios consisten en sancionar y hacer más estrictos los controles a las personas que abandonen o maltraten a sus animales. Sabemos que es un problema de muchos años, así que celebro la convocatoria del intendente”, afirmó la legisladora.

El esquema de aplicación previsto en el proyecto contempla un trabajo articulado entre la Municipalidad, la Policía de Salta y la Justicia, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. La coordinación entre los tres organismos apunta a cerrar los vacíos que históricamente han dificultado la persecución de estos casos en toda la provincia.

Las iniciativas se enmarcan en una política más amplia que la Municipalidad de Salta lleva adelante en materia de bienestar animal, que incluye castraciones gratuitas, campañas de concientización y la promoción de la tenencia responsable de mascotas.