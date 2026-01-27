Se incorporan 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales en Rosario del Tala

Se trata de la vigésima tercera promoción de agentes femeninas. Las aspirantes iniciaron su proceso de capacitación integral para sumarse al Cuerpo de Seguridad de la Policía de Entre Ríos.

La División Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez, con sede en la ciudad de Rosario del Tala, recibió a 80 nuevas aspirantes que darán inicio a su formación como agentes de la Policía de la provincia.

Este nuevo grupo integra la vigésima tercera promoción de agentes femeninas para el cuerpo de seguridad. Durante su estadía en la institución, las cursantes atravesarán una etapa de capacitación intensiva que combina la formación profesional teórica con la instrucción técnica, centrándose en ejes fundamentales como la disciplina, el compromiso institucional y la vocación de servicio.