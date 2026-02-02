Acuerdo con Unión Europea: Bahl y Michel piden que se proteja la industria del biodiésel entrerriano

Los legisladores nacionales por el peronismo, Guillermo Michel y Adán Bahl, remarcaron la necesidad de proteger al sector y garantizar las condiciones comerciales para los productores entrerrianos en el marco del acuerdo Unión Europea–Mercosur.

A través de una publicación en redes, el diputado nacional por el peronismo Guillermo Michel pidió que “la ratificación parlamentaria del Acuerdo Comercial Unión Europea–Mercosur debe, necesariamente, estar sujeta a la defensa de la agroindustria nacional”.

En el mismo sentido, el senador Bahl resaltó que “la industria del biodiésel es importante para Entre Ríos y para nuestro país y la nueva clasificación ambiental impulsada por la UE, definiendo a la soja como insumo de alto riesgo ambiental, funciona como una barrera para-arancelaria y una herramienta para proteger a los productores europeos, limitando el ingreso de biocombustibles más competitivos, como los argentinos”.

También agregaron que “Hoy la UE es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel de nuestro país, luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros mercados internacionales. La agroindustria argentina no puede perder ese mercado que llevaría al cierre de plantas industriales y pérdida de puestos de trabajo”.

Además, señalaron que “En Entre Ríos el golpe afectaría de manera directa a las plantas instaladas en el centro de la provincia, fundamentalmente en Nogoya”.

Por último destacaron que “es necesario que el parlamento trabaje de manera coordinada con el Gobierno nacional y el sector privado para definir una estrategia de defensa legislativa, comercial y diplomática”.