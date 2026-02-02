Combaten y monitorean con drone un complicado incendio rural cerca de Bovril

Permanece activo desde este fin de semana un incendio rural en la zona de la Estancia El Durazno, en cercanías de Bovril aunque en jurisdicción del departamento Paraná.

El director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, informó que este domingo trabajó en el combate del fuego personal de Bomberos Voluntarios de Bovril, a quienes luego se sumó la Dirección de Defensa Civil de la Provincia a partir del envío de brigadistas de la Policía. "También tenemos brigadistas nuestros de la Secretaría de Ambiente, que, precisamente, en estos momentos están realizando un vuelo de drone para reconocimiento del espacio", dijo el funcionario el mediodía de este lunes.

Acerca de la dificultad para el combate del foco ígneo, refirió que "se trata de una zona de difícil acceso y por las características del lugar y la alta dificultad de trabajo que implica, se espera que sea un incendio que vaya a durar un tiempo hasta tanto se pueda circunscribir y terminar extinguiendo, lo que haremos cuanto antes".

Está prohibido realizar quemas en Entre Ríos

Asimismo, pidió recordar que actualmente la Provincia mantiene vigente una prohibición de quemas al menos hasta que finalice febrero. "Estos incendios son, en un 95%, producidos por el hombre, ya sea de manera negligente o intencional. Los incendios que son naturales en la provincia son muy escasos, por lo que insistimos en reiterarle a la población que la prohibición hace al cuidado del ambiente, al cuidado de los bienes y los servicios ambientales y ecosistémicos, al cuidado de la infraestructura y de las propiedades y la salud de la gente", señaló.

"Estamos en un período sin lluvia, con mucho material vegetal seco, combustible, con alta inflamabilidad. Por lo tanto, reforzar este dato de la prohibición es importantísimo", finalizó.

Fuente: La Sexta.