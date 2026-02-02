La “China” Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi

Eugenia "China” Suárez reveló que proyecta formar una familia junto a Mauro Icardi y contó que ambos conversaron sobre la posibilidad de tener un hijo en el futuro.

La actriz habló del tema durante una entrevista televisiva en Puro Show y aseguró que el deseo es compartido, aunque no inmediato.

Suárez respondió a una consulta sobre los planes de maternidad con el futbolista, y, en ese marco, explicó que la idea de un embarazo está hablada entre los dos y forma parte de sus proyectos, pero aclaró que no se trata de algo para el corto plazo.

Durante la charla se produjo un momento distendido cuando el conductor tuvo un fallido al mencionar a Wanda en lugar de Mauro.

La actriz reaccionó con humor y siguió la broma al remarcar el error al aire, luego, retomó la respuesta en tono serio y confirmó que el plan de agrandar la familia existe.

Ante la repregunta sobre si el tema fue conversado en pareja, Suárez respondió de manera afirmativa y expresó su deseo de que, cuando suceda, el bebé tenga un gran parecido con el jugador: “Ojalá que sí, y ojalá que sea igualito a él”.

De esta manera, la actriz blanqueó públicamente el proyecto familiar con Icardi y dejó en claro que ambos coinciden en la intención de tener un hijo juntos más adelante.

Fuente: Noticias Argentinas.