Fútbol: la Liga de Paraná Campaña tiene los semifinalistas confirmados

Atlético María Grande empató sobre la hora ante Cultural de Crespo y logró el pasaporte a semifinales. Foto: María Grande al Día.

Se definieron los cuatro equipos que animarán las semifinales del Torneo Apertura Copa “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi” de la Liga de Futbol de Paraná Campaña: Atlético María Grande, Viale FBC, Deportivo Tuyango de Piedras Blancas y Unión Agrarios Cerrito.

En la ciudad de Viale, en el Estadio Leandro Cecotti, la V Azulada goleó a Litoral de María Grande por 4 a 1 con un doblete de Rufin y los restantes de Graciano y Saucedo, para la visita descontó Samir Lescano. De este modo, el equipo vialense se instalón sin complicaciones en la siguiente instancia de la competición.

Por la misma llave, en el Estadio Conrado Schamle, fue igualdad entre Atlético María Grande y Cultural de Crespo, el partido terminó 2 a 2, con doblete de Cardozo y Facundo Aguirre, pero en resultado de la ida le posibilito al equipo de Kevin López seguir en competencia.

Por su parte, Deportivo Tuyango de Piedras Blancas igualó en su cancha ante Juventud Unida de Bovril, fue 1 a 1, pero en lo penales, Gustavo Vergara atajo uno de la serie de cinco y así posibilitó que su equipo avance, ya que en el Yecero convirtieron todos sus ejecutantes.

En la siguiente fase, Tuyango se medirá en la siguiente etapa ante el vigente campeón, Unión Agrarios que goleó a Independiente de Hernandarias por 8 a 1 con cinco tantos de Hermann (goleador del torneo con 13), García, Barinaga y Blas González. El global fue 11 a 1 para el CUAC.

Los cotejos de semifinales de ida se jugarán el próximo domingo, en Piedras Blancas y María Grande, respectivamente y serán los siguientes: Deportivo Tuyango-Unión Agrarios Cerrito y Atlético María Grande-Viale FBC.