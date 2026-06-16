“Con más claridad arriba, nos vamos a quedar con los tres puntos ante Midland”, vaticinó Rivero

Hernán Rivero analizó el empate con Atlético de Rafaela y además se refirió al partido que se viene ante Midland.

El futbolista Hernán Rivero regresó a las canchas luego de varias semanas de inactividad por una lesión en el tendón de Aquiles y sumó minutos en el empate sin goles de Patronato ante Atlético Rafaela, por la 18ª fecha de la Primera Nacional. Tras el encuentro, el delantero analizó el desarrollo del partido y remarcó la importancia de volver al triunfo en la próxima presentación como local.

“Esta fue la primera semana en la que entrené a la par de mis compañeros. Me sumé al grupo el miércoles y estoy contento porque no tuve molestias”, expresó el atacante sobre su retorno.

Además, detalló que sufrió una lesión compleja: “Se me había desprendido un poco el tendón de Aquiles. Me habían dado casi un mes y medio de recuperación, pero por suerte, junto a los kinesiólogos, aceleramos los tiempos y ya pude volver”, relató.

Respecto al empate ante la Crema, Rivero consideró que fue un encuentro con pocas situaciones de riesgo. Al respecto dijo: “Fue un partido muy trabado. Creo que casi no hubo situaciones de gol. Sabíamos que ellos iban a plantear un partido de estas características y quizás se iban conformes con el empate. Nos costó crear juego y tener más claridad de mitad de cancha hacia adelante”.

A pesar de la igualdad, el delantero entiende que el resultado podrá cobrar valor si el equipo logra sumar de a tres en la próxima fecha. "Este punto va a servir si ganamos el que viene", aseguró.

El delantero también destacó la fortaleza física de Atlético Rafaela y explicó algunas de las dificultades que encontró Patronato para generar peligro. “Es un equipo fuerte, con centrales que se hacen sentir en cada pelota dividida. Quizás nos faltó un poco más de claridad para crear situaciones”, comentó.

Por otra parte, con dos partidos consecutivos por delante en condición de local, Rivero reconoció que el equipo está obligado a volver al triunfo. “Ahora viene Midland, que está haciendo una gran campaña. Tenemos una semana larga para corregir lo que nos faltó ante Atlético Rafaela. Este punto va a sumar si nos hacemos fuertes en nuestra cancha”, sostuvo.

Finalmente, admitió que el plantel se fue con sensaciones encontradas por no haber podido quedarse con la victoria. “Me voy con bronca porque queríamos ganar, pero también sabemos que no hay que perder, y menos de local. Es cuestión de cortar la racha con una victoria. Si tenemos un poco más de claridad, creo que nos vamos a quedar con los tres puntos contra Midland”, concluyó.