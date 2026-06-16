TC 850 en Gualeguaychú: Rodrigo Miraglio se quedó con la cuarta final de la temporada

Gualeguaychú fue epicentro de la cuarta fecha del TC 850 y Rodrigo Miraglio se alzó con la victoria en una final que ratificó la paridad de la categoría protagonizada por los Fiat 600. La carrera pactada a 14 vueltas sobre el trazado de 2.707 km estuvo marcada por la paridad y los cambios constantes entre los animadores de la competencia.

Gogui Miraglio cruzó la bandera a cuadros en primer lugar, registrando un tiempo total de 20:12.877, mientras que el podio fue completado por Alejandro Cisneros, quien finalizó segundo a 5.045 segundos, y Fabio Todone, que ocupó el tercer escalón con una diferencia de 5.098 segundos respecto al líder.

Durante la mañana se disputaron las dos series: Gabriel Schneider se adjudicó la victoria en la Serie 1 con un tiempo total de 9:28.603, demostrando una rápida adaptación al ritmo de carrera, mientras que, en la Serie 2, Alejandro Cisneros dominó el parcial con un registro de 8:12.377, confirmando su candidatura desde las primeras horas de la jornada. Ambos partieron por delante del propio Miraglio en la definición.

La actuación de los protagonistas, en especial la de Fabio Todone —quien registró el mejor tiempo de vuelta de la final con 1:19.757—, refleja un nivel de exigencia que eleva el estándar de la competencia.

Por otra parte, Martín Aldas se alzó con el trofeo Senior, destinado a los pilotos más experimentados, al culminar en la quinta posición de la competencia final del TC 850, que compartió escenario con otras categorías de la región.