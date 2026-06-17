Patronato negocia con Unión de Santa Fe para sumar a Diego Armando Díaz

Diego Armando Díaz volvió a aparecer en el radar de Patronato de la Juventud Católica. El delantero chaqueño hoy es uno de los jugadores prescindibles en el plantel de Unión de Santa Fe y ya hay conversaciones avanzadas para que llegue al equipo dirigido por Marcelo Candia para el segundo semestre de la Primera Nacional 2026.

DAD9, como se lo conoce en el ámbito futbolístico, llegó al Rojiblanco sin formación en divisiones inferiores, a cambio de 150 mil dólares a Sportivo Las Parejas. Su imagen entrenando con elementos caseros se viralizó en redes sociales y se ganó un lugar en el profesionalismo a fuerza de sacrificio.

Es la tercera vez que Díaz aparece en carpeta para reforzar a Patrón. Estuvo cerca durante el ciclo de Gabriel Gómez, a mediados de 2025 y cuando el Santo peleaba por meterse en el Reducido. Sin embargo, cuando parecía que lo cedían a préstamo, tuvo el visto bueno de Leonardo Madelón para mantenerlo en el plantel Tatengue.

Posteriormente reapareció como posible refuerzo del Rojinegro en el mercado de pases de verano y hasta pudo continuar su carrera en Chile. Pero Unión lo retuvo como posible recambio de Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. Sin embargo, no tuvo prácticamente minutos de juego.

De acuerdo a lo informado por distintas fuentes, Díaz tendría todo acordado desde lo económico para llegar a Patrón. Sin embargo, también recibió ofrecimientos de otros clubes, como Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por Rubén Forestello, en Primera División.

Del otro lado, Unión no solamente se desprendería hasta fines de año de DAD, sino también de Tomás González. El Rayo, que llegó desde Nueva Chicago, firmará una renovación de contrato por dos temporadas y será cedido a préstamo a Deportivo Riestra.

La carrera del DAD

Diego Armando Díaz nació hace 24 años en Los Frentones, Chaco, y se desempeña como delantero. Fue la gran sorpresa de la Liga San Martín 2024 siendo campeón y goleador del Clausura con Susanense, donde convirtió 47 tantos en 43 partidos y despertó el interés del Tatengue.

De origen humilde, tuvo que trabajar en una carbonería para ayudar a su madre y ocho hermanos. Y empezó a jugar a los 18 años al fútbol, sin recorrido en divisiones formativas. Vía y Obras y 9 de Julio fueron sus primeros equipos en su ciudad natal.

El entrenador Elvio Acosta lo descubrió en 2022 y lo llevó a Unión Deportiva Arufó de la Liga Ceresina de Fútbol, donde se consagró como goleador de la temporada. Aquel fue el trampolín para llegar a Sportivo Las Parejas, que lo cedió a préstamo: primero, a Arteaga –donde fue campeón de la Copa Federación– y luego a Central Argentino (Ceres).

DAD tampoco dejó pasar su estadía en Susanense y logró un título regional con números personales impactantes en 2024. Tras superar una prueba en Unión, hizo su debut en la Primera División el 1 de marzo de 2025, con un triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata (1-0).

En su segundo partido marcó ante Banfield (3-1) y en abril de ese año anotó un gol decisivo contra Cruzeiro en Copa Sudamericana. En el Clausura 2025/26 disputó 7 partidos (1 gol) más, totalizando 21 PJ y 3 goles con Unión hasta mayo 2026.

En diciembre 2025 Unión ejerció la opción de compra de su pase (U$S150.000 por el 80% a Sportivo Las Parejas), y en enero 2026 firmó contrato hasta 31/12/2028.