Básquet asociativo: Talleres y Olimpia se instalaron en semifinales

Talleres le ganó otra vez a Echagüe y se metió en las semifinales del Torneo Apertura de la APB.

Talleres y Olimpia consiguieron el boleto a semifinales del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) al barrer sus respectivas series de cuartos de final por 2 a 0. Por otra parte, en la noche de este jueves Ciclista y Estudiantes irán por el último boleto a la siguiente fase.

Los partidos de este miércoles

Talleres le ganó de visitante a Echagüe por 82 a 66 mientras que Olimpia superó de local a Unión de Crespo por 83 a 61, victorias que le permitieron clasificarse y sumarse a Recreativo en el cuadro de semifinales, consigna Paraná Deportes.

En el estadio Luis Butta, Talleres volvió a mostrar su solidez colectiva para imponerse en condición de visitante y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo. El goleador de Echagüe y del partido fue Juan Planas, con 20 puntos, mientras que Tobías Motura fue el máximo anotador de Talleres con 16 unidades.

Por su parte, Olimpia dominó el juego de principio a fin, haciendo valer la localía y mostrando un rendimiento consistente en ambos costados de la cancha. La figura del encuentro fue Lautaro Vilotta, con 30 puntos, seguido por Nicolás Agasse con 20 unidades.

A las llaves de cuartos de final solo le resta definir el mano a mano que sostienen Ciclista y Estudiantes, choque que está 1 a 1. Justamente, el CCP y el CAE se enfrentarán este jueves, a las 21, en el tercer y último partido para definir quién de los dos clasifica a la siguiente instancia.