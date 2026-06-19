Básquet asociativo: Ciclista ganó y sacó boleto a las semifinales

Ciclista superó a Estudiantes, en un partidazo, y se metió en las semifinales del Apertura de la APB.

En Verde superó por 65 a 64 a Estudiantes, en doble tiempo suplementario, y se metió entre los cuatro mejores equipos del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense. En la siguiente fase se las verá con Olimpia; Talleres-Recreativo animarán la otra semi.

En un partidazo que se definió en doble suplementario, Ciclista derrotó a Estudiantes por 65 a 64, luego de empatar en 54 en el tiempo regular y en 59 en el primer extra, y así consiguió el pasaporte a las semifinales del Torneo Apertura de la APB. De este modo, el CCP se convirtió en el último clasificado a la instancia.

En un choque por demás parejo y equilibrado, y con un final electrizante, el Verde supo cerrar mejor y se quedó con el juego. Dos libres de Enzo Passadore cuando ya no quedaba casi tiempo, le dio la victoria a su equipo.

Passadore, quien no llegó a este encuentro en las mejores condiciones producto de un esguince de tobillo, fue quien definió el encuentro. Estudiantes tuvo la chance de dar vuelta la historia, pero no supo cómo, señala Paraná Deportes.

En sí, toda esta llave fue muy pareja, de hecho, los tres partidos se definieron por detalles y con marcadores cerrados. Los fue el primer encuentro en Ciclista, también la revancha en Estudiantes y este jueves en el tercer pleito en casa del Verde, con un doble suplementario.

En local, Nahuel García registró 15 puntos, mientras que Juan Schmidt firmó 12 unidades. No obstante, la gran figura y goleador de la noche fue Lisandro Caraballo de Estudiantes con 27 puntos.

De este modo, Ciclista cerró la serie 2-1 y está entre los cuatro mejores del torneo. Se verá las caras con Olimpia, mientras que la otra semifinal la jugarán Talleres ante Recreativo.