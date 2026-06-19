Copa Túnel Subfluvial: Patronato y Atlético Paraná jugarán la primera final el miércoles

Patronato y Atlético Paraná ya tienen día y horario para disputar la primera final de la Copa Túnel Subfluvial Masculina, que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su par Santafesina. Será el miércoles 24 de junio, a partir de las 20.30, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El día y horario del partido fue confirmado este viernes desde la LPF, que además informó que las entradas generales tendrán un valor de 10.000 pesos. “Por el momento, la venta se realizará únicamente en boleterías del estadio el día del partido”, aclararon.

El encuentro entre el Rojinegro y el Decano se jugará con público de ambas parcialidades en el reducto de Villa Sarmiento y será el primero de los dos compromisos para definir el certamen que tuvo como protagonistas a equipos de Paraná y Santa Fe.

Cabe destacar que la LPF tendrá nuevamente al campeón del certamen, ya que Patronato ganó la primera edición del certamen en 2025, luego de ganarle la final a Unión de Santa Fe con un marcador de 5 a 1 en el resultado global.