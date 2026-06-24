Con un inspirado Vinicius, Brasil goleó a Escocia y avanzó líder

Brasil goleó a Escocia por 3 a 0 en el Hard Rock Stadium de Miami y clasificó a 16avos de final desde lo más alto del Grupo C del Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Vinicius, inspirado, anotó dos goles y guió al equipo de Carlo Ancelotti al triunfo; el otro tanto fue obra de Matheus Cunha.

El delantero del Real Madrid anotó dos veces —minutos 7 y 47— y fue el hilo conductor de una actuación de la Verdeamarela que combinó la efectividad en ataque con la fragilidad defensiva del rival. Los errores de McKenna y Hendry en la salida escocesa le regalaron el partido a Brasil desde los primeros minutos.

El primer gol llegó a los siete minutos: presión de Rayan sobre McKenna, pelota perdida en el área chica y Vinicius Jr. sin arquero para empujar al arco vacío. El patrón se repitió en el minuto 21, cuando Hendry dejó escapar un pase hacia atrás por debajo de la suela, pero esa anotación fue anulada por el árbitro mexicano César Ramos tras una falta del propio delantero sobre el defensor escocés. El cooling break del minuto 25 pareció despertar a Escocia, que salió con mayor intensidad y generó tres córners consecutivos, aunque sin poder inquietar a Alisson. El segundo tanto de Vinicius Jr. llegó antes del descanso, en el minuto 47, tras un centro de Bruno Guimarães que Gunn calculó mal y el extremo brasileño empujó de cabeza.

Matheus Cunha selló el 3-0 en el minuto 59 con una jugada colectiva de categoría: pase filtrado de Casemiro, desborde de Guimarães ante dos rivales y toque preciso para que el delantero empujara al fondo. A partir de ahí, Carlo Ancelotti administró el resultado con cambios: ingresaron Gabriel Martinelli, Fabinho, Endrick y Alex Sandro. Gunn le negó el hat-trick a Vinicius Jr. en el minuto 51, cuando Kieran Tierney —recién ingresado por Robertson— lo obligó a definir en posición incómoda tras un pase en profundidad de Paquetá.

El momento de mayor carga emotiva del partido llegó en el minuto 75: Neymar ingresó en lugar de Cunha y el Hard Rock Stadium estalló en una ovación. El delantero del Santos volvió a vestir la camiseta de Brasil después de más de 1.000 días de ausencia, la última vez ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, cuando sufrió la lesión más grave de su carrera. La mayor ocasión de Escocia en todo el partido llegó en el minuto 72, cuando McTominay no pudo conectar un centro de Tierney, y el equipo de Steve Clarke se fue de Miami sin marcar, señala Infobae.