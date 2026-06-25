Fútbol: Paraná venció a Patronato y sacó ventaja en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial

En el Estadio Grella, Atlético Paraná le ganó por 2 a 1 a Patronato y se puso arriba en la serie decisiva de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial de fútbol. Los segundos 90 minutos de la llave final del certamen interligas (lo organizan de manera conjunta la Liga Paranaense y su similar de Santa Fe) se disputarán el próximo miércoles, en el Estadio Pedro Mutio donde el dueño de casa llega con una leve ventaja.

Ambos equipos mostraron sus argumentos a lo largo de los 90 minutos y fue el equipo visitante el que golpeó primero. Fue a los 17 minutos donde Juan Ignacio Mitre se anticipó a todos dentro del área, tras una buena cesión de Martín Aruga, y pegó el primer grito de la noche.

La historia siguió más o menos parecida en la fría noche de la capital entrerriana, pero fue hasta el final de la primera parte, ya que el dueño de casa llegó a la igualdad. Bartolomé Velázquez metió un certero cabezazo tras un córner y empardó la historia en barrio Villa Sarmiento.

A la vuelta del descanso, el Gato aprovechó la primera que tuvo en el complemento y otra vez Juan Ignacio Mitre les ganó a todos dentro del área, y la mandó al fondo de la red para inclinar la historia, fue a los 16 minutos.

Después el dueño de casa fue por la igualdad, paro no pudo por lo que la historia se definirá la semana próxima en barrio San Martín.

Allí el dueño de casa buscará mantener la ventaja conseguida en la noche de este miércoles, mientras que el Santo intentará revertir la historia y revalidad la corona conseguida en 2025.