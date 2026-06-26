Desde Santa Fe confirman que Diego Díaz dejó Unión y jugará en Patronato

Después de varios días de negociaciones, desde Santa Fe confirmaron que Diego Armando Díaz no seguirá vistiendo la casaca de Unión y será refuerzo de Patronato para la segunda parte de la temporada 2025 de la Primera Nacional.

Según trascendió, en las próximas horas el futbolista llegará a la capital entrerriana y firmará su vínculo con la entidad Rojinegra. Ahora resta conocer los detalles del préstamo y la duración del mismo.

La salida del goleador se demoró más de la cuenta, ya que si bien existía un acuerdo entre las partes, Unión manejaba otras alternativas y por eso no terminaba de dar el ok, algo que finalmente ocurrió en la jornada de este viernes.

Pero para eso, el volante primero debe extender su vínculo con el Tantengue, dado que finaliza en diciembre, señala Uno Santa Fe.