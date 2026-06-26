Patronato confirmó la llegada del delantero Diego Armando Díaz

Diego Armando Díaz firmó su contrato, a préstamo sin cargo y sin opción, hasta fin de año.

Luego de algunas semanas de rumores, Patronato confirmó este viernes la llegada de Diego Armando Díaz, su primer refuerzo para la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional. El futbolista chaqueño arribó a préstamo sin cargo y sin opción desde Unión de Santa Fe, y tiene contrato hasta diciembre de 2026.

A través de sus redes sociales, el Rojinegro anunció el arribo del atacante con pasado en Sportivo Las Parejas. “Diego Armando Díaz se suma a Patronato. El delantero de 24 años, de reciente paso por Unión de Santa Fe, es la primera incorporación del plantel rojinegro en esta ventana de media temporada. El oriundo de Los Frentones, Chaco, llega a préstamo sin cargo y sin opción hasta diciembre de 2026”, informaron.

Díaz nació hace 24 años en Los Frentones, Chaco, y se desempeña como delantero. Fue la gran sorpresa de la Liga San Martín 2024 siendo campeón y goleador del Clausura con Susanense, donde convirtió 47 tantos en 43 partidos y despertó el interés del Tatengue.

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El delantero de 24 años, de reciente paso por Unión de Santa Fe, es la primera incorporación del plantel rojinegro en esta ventana de media temporada.



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De origen humilde, tuvo que trabajar en una carbonería para ayudar a su madre y ocho hermanos. Y empezó a jugar a los 18 años al fútbol, sin recorrido en divisiones formativas. Vía y Obras y 9 de Julio fueron sus primeros equipos en su ciudad natal.

El entrenador Elvio Acosta lo descubrió en 2022 y lo llevó a Unión Deportiva Arufó de la Liga Ceresina de Fútbol, donde se consagró como goleador de la temporada. Aquel fue el trampolín para llegar a Sportivo Las Parejas, que lo cedió a préstamo: primero, a Arteaga –donde fue campeón de la Copa Federación– y luego a Central Argentino (Ceres).

DAD tampoco dejó pasar su estadía en Susanense y logró un título regional con números personales impactantes en 2024. Tras superar una prueba en Unión, hizo su debut en la Primera División el 1 de marzo de 2025, con un triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata (1-0).

En su segundo partido marcó ante Banfield (3-1) y en abril de ese año anotó un gol decisivo contra Cruzeiro en Copa Sudamericana. En el Clausura 2025/26 disputó 7 partidos (1 gol) más, totalizando 21 PJ y 3 goles con Unión hasta mayo 2026.

En diciembre 2025 Unión ejerció la opción de compra de su pase (U$S150.000 por el 80% a Sportivo Las Parejas), y en enero 2026 firmó contrato hasta 31 de diciembre 2028.

Primer contrato para Alejandro Leiva

El lateral izquierdo nacido en Villaguay –hace 20 años– firmó este viernes su primer contrato profesional con Patronato, hasta diciembre de 2027, y emigrará a 9 de Julio de Rafaela para disputar el Torneo Federal A. El defensor ha tenido destacadas actuaciones con el equipo de Primera División que participa en la Liga Paranaense de Fútbol y también en la Cuarta División de AFA.