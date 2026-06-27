Hernán Palazzo obtuvo la clasificación en el TC Pick Up

Por la quinta fecha del TC Pick Up, este sábado hubo actividad en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Primero hubo entrenamientos y luego clasificación en una jornada cargada de actividad.

El primero de los entrenamientos tuvo como líder a Gastón Mazzacane, que registró un tiempo de un minuto, 28 segundos y 935 milésimas. Detrás quedaron Tobías Martínez y Julián Santero; mientras que el paranaense Mariano Werner no registró vueltas rápidas.

En el segundo de los entrenamientos fue otra vez Mazzacane el que lideró el clasificador con un registro de un minuto, 28 segundos y 401 milésimas. Detrás quedaron Marco Dianda y Diego De Carlo. Otra vez Werner fue 15°, pero esta vez registró un tiempo: fue siete segundos y 951 milésimas más lento que Mazzacane.

Clasificación

El dominio de Mazzacane continuó en la primera etapa de la clasificación con un tiempo de un minuto, 27 segundos y 233 milésimas: más de un segundo de distancia sobre Dianda, el segundo. Diego De Carlo fue tercero y el paranaense Werner terminó quinto, consiguiendo avanzar a la segunda etapa.

En la segunda etapa clasificatoria cambió el líder: esta vez fue Hernán Palazzo con un tiempo de un minuto, 28 segundos y 636 milésimas. Terminó igualado con Otto Fritzler, que también avanzó de etapa. El tercer lugar fue otra vez para De Carlo: Mazzacane terminó cuarto y avanzó. Werner clasificó octavo.

La tercera clasificación terminó en manos de Palazzo, con un registro de un minuto, 28 segundos y 768 milésimas. El segundo lugar fue para Dianda, a 179 milésimas y Fritzler terminó tercero, a 229 milésimas.

Este domingo se desarrollarán las series clasificatorias. La primera será desde las 11, con Palazzo como líder; mientras que a las 11.25 será la segunda con Dianda partiendo delante de todos. La final, por otra parte, será desde las 14.10 y será para el mejor tras 20 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero.