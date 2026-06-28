Dianda se quedó con la final del TC Pick Up en La Plata

Dianda (centro) se convirtió en el piloto más joven en ganar en la categoría.

Este domingo se desarrolló la quinta final de la temporada del TC Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata tuvo lugar la carrera que definió al ganador de la jornada, aunque antes debieron desarrollarse las series clasificatorias para definir el ordenamiento final en la grilla de partida.

En ese marco, Hernán Palazzo dominó de punta a punta en la primera batería para lograr la victoria luego de siete minutos, 31 segundos y 294 milésimas. Quedó por delante de Otto Fritzler y Agustín Canapino en una serie que tuvo a Mariano Werner en el cuarto lugar.

Sin embargo, la batería más rápida fue la segunda, que acabó en manos de Marco Dianda luego de siete minutos, 30 segundos y 334 milésimas de competencia. Detrás de Dianda llegaron Tobías Martínez y Andrés Jakos, que se ordenaron en el tercer y quinto lugar, respectivamente.

En la carrera final, el oriundo de Córdoba que partió como líder fue categórico y dominó la salida para poder concretar una sólida victoria con la Ford Ranger del Martínez Competición. El joven de 18 años y 90 días se convirtió así en el ganador más joven de la categoría, logro que ya consiguió en el TC Pista Mouras, TC Mouras, TC Pista y Turismo Carretera.

Dianda se impuso a Palazzo en la salida del curvón y de allí en más fue el mejor de todos hasta el final, luego de 30 minutos, 23 segundos y 845 milésimas de competencia. El segundo fue Palazzo, que quedó a dos segundos y 713 milésimas del ganador, mientras que el podio lo completó Fritzler, a tres segundos y 385 milésimas.

Werner, que llegó como uno de los animadores del campeonato, terminó en el décimo lugar como el último piloto que consiguió terminar la carrera. La próxima competencia será el fin de semana del 26 de julio, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras de La Plata: allí, el paranaense buscará revancha.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 5

1°) Marco Dianda (Ford): 30’23”845/1000.

2°) Hernán Palazzo (Toyota): a 2”713/1000.

3°) Otto Fritzler (Ford): a 3”385/1000.

4°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 6”874/1000.

5°) Diego Azar (Fiat): a 7”622/1000.

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10°) Mariano Werner (Foton): a 12”299/1000.