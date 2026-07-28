Advierten que el juguete “Squeezy Dumpling” contiene altos niveles de benceno y no cumple normas en Argentina

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete denunció ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor este juguete de origen importado que contiene niveles de benceno superiores a los permitidos por la normativa local. Cuál es el peligro y qué certificaciones obligatorias carece para su venta en el paísLa Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) denunció ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor el caso del juguete “Squeezy Dumpling”, una figura blanda de polímero plástico con forma de gyoza, presentada en envase tipo canasta de vaporera.

El producto, que ya fue retirado del mercado en el Reino Unido, contiene benceno en una concentración de 20 mg/kg, cuatro veces por encima del límite legal de 5 mg/kg en su capa exterior.

El benceno, según la presentación, es una sustancia cancerígena que puede absorberse por la piel durante el uso normal del juguete, sin que sea necesario el contacto oral.

Las autoridades argentinas fueron notificadas formalmente por la CAIJ, que argumentó su pedido de retiro en base a las alertas del sistema Safety Gate de la Unión Europea (SR/02073/26) y del OPSS del Reino Unido (Recall 2606-0196). Ambas regulaciones, explicó la Cámara, son equivalentes a la normativa vigente en Argentina y Estados Unidos para la seguridad de juguetes.

En el mercado argentino, la CAIJ verificó que el producto no cumple con requisitos básicos: carece de Marcado de Conformidad, no exhibe los datos del importador ni advertencias de seguridad en castellano. Esta ausencia fue señalada como una falta grave, ya que impide identificar responsables ante eventuales daños.

Pautas de seguridad para la compra de juguetes

El presidente de la Cámara, Dr. Matías Furió, se dirigió especialmente a las familias en vísperas del Día del Niño:

“Estamos en las vísperas del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto, por lo que le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase. Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable —nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes. Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo”.

La denuncia formal implica que las autoridades nacionales deben evaluar el retiro inmediato del “Squeezy Dumpling” del mercado argentino. La preocupación central se fundamenta tanto en la peligrosidad química comprobada como en la ausencia de datos que permitan rastrear la responsabilidad en caso de incidentes.

El caso advierte sobre los riesgos de adquirir juguetes sin certificación ni información mínima exigida por las normas. Para la CAIJ, la situación refuerza la importancia de verificar los sellos y advertencias obligatorias antes de realizar una compra, sobre todo en fechas de alta demanda infantil.

Según Mayo Clinic, la exposición a ciertas sustancias químicas, como el benceno (el cual se encuentra en la gasolina y se utiliza en la industria química), “está relacionada con un mayor riesgo de padecer algunos tipos de leucemia”.

“La leucemia es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático. Existen muchos tipos de leucemia. Algunas formas de leucemia son más frecuentes en niños. Otras tienen lugar, principalmente, en adultos”, agregan desde Mayo Clinic.