Torres: “Frigerio tiene más chances de reelección que Milei y la gestión municipal de Romero tiene aprobación”

El titular de la Consultora Datos, José Torres, brindó un panorama de la opinión pública ante el escenario político ante los movimientos de cara a las elecciones del año próximo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Torres sostuvo que el clima de la opinión pública previo a las elecciones “está tibio, lejos de estar caliente”. En tanto, respecto de la dirigencia política “siempre está metido en el tema. Por ejemplo, un intendente sí que está metido y preocupado por todas las demandas permanentes que pueda haber, porque a lo mejor te soluciona un problema de una plaza, te soluciona el problema de cloaca o de la luminaria de un barrio, pero después al otro día ya le están golpeando la puerta los del otro barrio, los de la otra comisión vecinal, o sea que, está en movimiento todo el tiempo. Y también es natural que un intendente que cree que tiene chances de seguir, mantenga una actividad lo mejor posible, porque si quiere ser reelecto sabe que tiene que hacer las cosas lo mejor posible”.

“Esto no va en desmedro de la actitud del político ni del intendente, sino que a diferencia del ciudadano común, del padre y de la madre de familia que tiene que trabajar, llevar a sus chicos a la escuela, pagar los servicios, ver si vino el colectivo, si el agua está funcionando... Son dos realidades totalmente distintas, no contrapuestas, pero uno tiene una responsabilidad pública y los otros tienen una responsabilidad laboral o familiar. Por eso el político, yo diría que permanentemente está con la cabeza en ese tipo de cosas, como las elecciones”, explicó.

Consultado por el ranking de preocupaciones del ciudadano, afirmó que “que en los últimos dos años lo principal ha sido la situación económica y la situación laboral”. “Históricamente, si se le pregunta a la ciudadanía cuáles son las prioridades de su vida o de lo que tiene que tener un gobernante, la respuesta es luchar contra la inflación y luchar contra la corrupción. Puede ser que no sea prioridad, pero al ciudadano común que no tiene un salario y demás, le indigna mucho la corrupción pública, la corrupción en la política. Eso le indigna mucho al ciudadano porque no solamente que robar está mal, llevarse dólares a su casa está mal, sino que además ese dinero que se está llevando, en parte le toca a él, porque le toca para la seguridad de los hijos, para que el hospital funcione, para que los maestros cobren mejor y no hagan paro, etcétera”, analizó.

En ese marco, sostuvo que “el caso puntual de (el ex jefe de gabinete, Manuel) Adorni fue un toque que lo afectó al gobierno en el sentido de que planteaban que no eran como los anteriores y no tenemos casos de corrupción”.

En cuanto a la posibilidad de reelección de Milei, Torres opinó que “hay un número de personas, 30-35% para Milei, 30-35% contra Milei y otro tanto que está dando vuelta en el medio. Y este 30-35% que está en el medio, que está dando vuelta, muchos de ellos han votado a Milei y tenían una expectativa positiva, y ahora les ha tocado ser de un grupo de personas que no lo está pasando bien. En ese marco hay indicadores oficiales que no le llegan a la gente, como son la baja de la inflación, el riesgo país, el aumento de la inversión extranjera, y otra serie de indicadores que son favorables para la macroeconomía, pero que no están llegando abajo, a los bolsillos de los trabajadores, de la gente común, y esto es lo que va a terminar incidiendo”.

Agregó que “las opciones son que siga Milei o que vuelva electoralmente el peronismo o el kirchnerismo, y algunos se asustan de esa vuelta”.

También sostuvo que las declaraciones del Presidente diciendo ‘nadie le puso una pistola en la cabeza’ en referencia a un ciudadano que tuvo que endeudarse con la tarjeta de crédito en el supermercado, “son frases antipáticas. Debería tratar de ayudar, no sumar angustia a un momento tan deprimente. Y más si viene del Presidente. Son frases antipáticas que no te dan una solución. Y lo que te está diciendo el Presidente es que el Estado no te va a ayudar. Este es un mensaje indirecto con una frase antipática”.

“La situación en general económica no es la mejor, hay ciertamente un cambio cultural para arreglar las cosas, pero esto se está debatiendo ahí. Pasar de un Estado que estaba por todos lados, con organismos que cualquier puerta que tocabas había un funcionario público, para tener ahora menos Ministerios, menos funcionarios, menos presencia del Estado. Argentina pasó de tener un Estado en todos lados a un Estado que a veces ni los gobernadores lo encuentran”, evaluó.

Respecto de la imagen de Frigerio tras la cuestionada reforma previsional, Torres admitió que “no tenemos la última encuesta como para dar un indicador de lo que opina la gente”. No obstante, afirmó que “en mediciones anteriores veíamos que algo se hablaba de ese tema”.

“El gobierno nacional y el gobierno provincial de Entre Ríos cuando empezaron la gestión tuvieron una similitud, una coincidencia, y era que ambos decían ‘vamos a ver qué Estado encontramos y vamos a explicarle a la gente qué es lo que se puede hacer’ y en ese momento tanto Milei como Frigerio tuvieron el acompañamiento de la gente. En el caso de la provincia, Frigerio planteó: ‘acá tenemos que ver qué es lo que estamos recibiendo, desde saber dónde están los autos oficiales, quién los tiene, cuántos empleados hay, qué hacemos con la Caja de Jubilaciones’. Esos conceptos fueron acompañados por la sociedad y entonces cuando se hacen, se toman estas decisiones, porque el déficit de la Caja y la reforma previsional era una demanda que tenía toda la clase política, todos decían hay que hacer algo, hubo gobernadores que presentaron proyectos y nunca avanzaron. Entonces, que lo haga alguien, en este caso Frigerio, era bastante natural para la clase política y la gente sabía que esto había que hacerlo. Hoy por hoy, me da la impresión de que la respuesta y las críticas negativas eran desde el punto de vista ideológico y gremial, que son legítimas, pero no tuvieron un masivo acompañamiento de la gente. Estaba instalado en la sociedad que algo había que hacer con la Caja de Jubilaciones y da la impresión de que los cambios no se verán instantáneamente, sino de acá a unos años”, analizó.

En otro orden, consideró que el gobernador Rogelio Frigerio “tiene más chances de ser reelecto” que el Presidente Javier Milei. “A la distancia y charlando entre amigos, porque esto lo va a decidir la gente, yo diría que tiene más chance Frigerio porque los cambios que ha hecho Frigerio y la manera en que ha hecho, o que está intentando hacer, es distinta. Milei hizo cirugía mayor y de una manera bastante confrontativa con la sociedad y con la otra clase política, cosas que no ha hecho Frigerio. Entonces, esa relación que tiene Frigerio con la clase política y la alianza que ya la demostró el acuerdo electoral con La Libertad Avanza, el acuerdo Frigerio-Milei, es muy consistente en la provincia de Entre Ríos todavía. Además, hay un peronismo que tiene que acomodarse, que sería la oposición más fuerte, entonces la respuesta es tiene más chances Frigerio que Milei”, describió.

Finalmente, en cuanto a la imagen de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y su gestión, planteó que “es una gestión muy dinámica para la gente, con mucha presencia en todas las áreas que se pueden ver desde lo barrial, desde lo social, acompañando a productores y artesanos que parecen cosas menores, pero no lo son. También hubo muestras de interés de cambiar el tema del transporte, por ejemplo”.

“Por supuesto que hay problemas de tránsito, problemas serios, problemas de seguridad, el tema del agua se ve a diario, pero en líneas generales tiene una aceptación. Si después irá por la reelección o no, ya son decisiones políticas y personales, pero en general hay una aprobación de la gestión municipal”, concluyó.