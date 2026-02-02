Murió en un accidente de tránsito Diego Germán Costa, prófugo por el homicidio de Gustavo “Petaco” Barrientos

El santafesino Diego Germán Costa era uno de los dos apuntados por el homicidio perpetrado por una banda de nueve sicarios contra el exlíder de la barra de Patronato, Gustavo “Petaco” Barrientos, hace casi tres años. Se encontraba prófugo desde que sus huellas dactilares fueron encontradas en el vehículo utilizado por los asesinos y se libró su pedido de captura. Tenía complicidades policiales y lograba moverse por todos lados sin que surja en algún control su situación judicial. A fines de 2025, encontró la muerte como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido la provincia de Buenos Aires.

El siniestro vial sucedió el 27 de diciembre pasado, en la ruta 127, en inmediaciones del partido de Moreno. Según la información publicada, Costa, de 40 años, conducía una moto de alta cilindrada e iba acompañado por un hombre de apellido Maldonado, policía de la provincia de Santa Fe, quien había sido allanado en el marco de la investigación por el crimen de Barrientos. Al parecer, en horas de la noche, colisionaron con un montículo de tierra y producto del brutal impacto Costa falleció prácticamente en el acto, mientras que Maldonado sobrevivió.

Inicialmente la Policía de Buenos Aires no pudo identificar fehacientemente a Costa, debido a que tenía documentación con otras identidades. No obstante, sus familiares y amigos publicaron en redes sociales y estados de WhatsApp mensajes con imágenes de dolor y despedida por el fallecimiento de Costa.

Cabe recordar que Costa, junto al otro acusado por el caso Barrientos que fue detenido y luego desvinculado del caso, Juan Sebastián Gomila Bordiga (ambos de la localidad de Laguna Paiva) habían sido arrestados por portación de arma en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2023. A Bordiga lo liberaron mientras que Costa quedó alojado en una comisaría. La información nunca llegó a Entre Ríos, debido a que ambos se habían presentado con otras identidades: Costa dijo que se llamaba Mauricio Javier García y Gomila Bordiga dijo que era Dylan Bordiga. Además, al momento de ser identificados por ficha dactiloscópica, en el registro de las personas aparecían estos nombres falsos. Es decir, tenían acceso a personas que podían modificar los datos oficiales, lo cual ya revelaba otra situación muy grave.

Crimen y dos sospechosos: uno liberado y otro muerto

Gustavo Barrientos fue asesinado el sábado 18 de febrero por la tarde, por varios hombres encapuchados y fuertemente armados que irrumpieron en su casa del barrio “Los Cardales”, ubicado en la localidad de Colonia Ensayo (departamento Diamante); lo acribillaron a disparos en el interior de la vivienda. La banda de nueve sicarios llegó al lugar y luego huyó en una camioneta Toyota Hilux SW4 hacia Puerto Alvear. Se detuvo por un desperfecto eléctrico en el camino de tierra que conduce al río Paraná y caminaron hasta la orilla donde los esperaba un lanchón en el cual escaparon hacia Santa Fe.

La escena del crimen que sacudió a la provincia, en Colonia Ensayo.

Criminalística encontró en el vehículo las huellas de dos personas: Costa y Gomila Bordiga. A mediados de junio de 2024, Gomila Bordiga cayó en la localidad santafesina de San Lorenzo, por un robo. Había dado nuevamente otro nombre y apellido, pero la Policía pudo confirmar su verdadera identidad y conocer el pedido de captura vigente de la Justicia entrerriana.

La Toyota SW4 en la que transitaban los sicarios.

Defendido por los abogados Rodolfo Parente y Joaquín Parente, el joven oriundo de Laguna Paiva fue indagado por el fiscal Gilberto Robledo. Dio una versión para justificar su huella en el vehículo: dijo que fue el que lo robó en Rosario (aunque dio una fecha diferente a la del robo) y que luego entregó la camioneta a otra persona, y que en ese momento habrá quedado su huella en la Toyota. El juez de Garantías Jorge Barbagelata Xavier le impuso 90 días de prisión preventiva, que cumplió en una cárcel de Santa Fe, ya que estaba allí a disposición de la Justicia de Rosario.

Le realizaron una serie de pruebas en base a otros elementos genéticos hallados en las pericias, y los cotejos posteriores no arrojaron coincidencias. De este modo, Gomila Bordiga quedó libre respecto de la causa del homicidio de Barrientos y posiblemente desvinculado.

El armamento abandonado por los asesinos.

Costa permanecía prófugo. A través de los abogados Parente había mencionado en el expediente que él no se encontraba ni en el lugar ni al momento del crimen de Barrientos, sino que estaba en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. En estos días, al confirmarse oficialmente su fallecimiento, solicitaron la extinción de la acción penal por obvias razones.