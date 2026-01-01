Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza

Feliz año nuevo y felices fiestas para el 0,001% que alcanzó, en 2025, el 6% de la riqueza mundial. Tres veces más que el 50% más pobre, según los cálculos de 200 investigadores afiliados al Laboratorio Mundial de Desigualdad, y publicado en la última edición de “World Inequality Report”. Es la banda sonora de una época. Tal vez la obscenidad no sería tan afilada si existiera un grano de verdad en la teoría del derrame: la peculiar idea de que enriquecer a los de arriba redunda en beneficio de todos. Nunca se cuestiona si el mercado responde a las necesidades que exige la sociedad porque actúa como un Dios omnímodo emancipado de cualquier control democrático. Es decir, tienes lo que te mereces. Tamaño inepto que no le saca beneficio a la fiesta neoliberal. Así, la culpa es tuya, porque si la culpa fuera del sistema habría que cambiarlo.

Las desigualdades no se disuelven con el mito de la inclusión individual en sistemas excluyentes, sino con la transformación radical de los sistemas de dominación. Y no tienen nada que ver con las imperfecciones del mercado; muy por el contrario, cuanto más “perfecto” es el mercado más posibilidades tiene de cumplirse la desigualdad. La desigualdad es la negación de la libertad, y la pobreza intelectual es la negación de la razón como herramienta para liberarse de formas de explotación.

No es casualidad que haya más milmillonarios que nunca. El fútbol arrastra unos cuantos. Cada centímetro de negocio futbolístico se disputa en una selva oscura e intrincada en la que solo cabe abrirse paso a machete. Vaya momento en que el mercado se apuntó a la fiesta, a este baile bipolar de entretenimiento de masas y arte frívolo para millonarios. Un deporte siempre abierto a la sorpresa. El último sainete se propagó veloz en nuestra poco higiénica aldea mediática, de titulares histéricos, condenas instantáneas y afirmaciones rocosas. Más que “ver para creer” se trata de creer para ver. Qué lejos queda aquello que las únicas certidumbres eran el filo de la duda y el destello de la curiosidad. La prudencia de aquellos escépticos: solo dudando adquirimos ciertas verdades y algunas certezas. Según documentación bancaria analizada (sin ninguna prueba aportada) por La Nación y Clarín, TourProdEnter LLC, empresa asociada a la AFA, habría desviado ingentes cantidades de dinero en cuentas abiertas en bancos estadounidenses. La entidad rechazó de manera enérgica las informaciones periodísticas y defendió la legalidad del contrato con la firma norteamericana. Además, apuntó contra Guillermo Tofoni, cuyas denuncias ya fueron descartadas por la Justicia argentina y estadounidense. Qué pereza da descartar lo que ya tendría que haberse descartado. No somos lo que somos, somos lo que podemos ser.

Cada cierto tiempo el Gobierno y sus medios afines lanzan mensajes privatizadores sobre el fútbol argentino como quien lanza carozos de aceituna. Es el fútbol que se viene en 2026. Resulta curioso cómo se han fusionado el lenguaje capitalista y el deportivo, en esta nueva forma de nihilismo e individualismo tan de moda, que hasta gana elecciones.

En un síntoma propio de nuestros tiempos líquidos un amigo me cuenta que dos amigos polacos se encuentran después de la caída del Muro. Uno le dice al otro: “Todo lo que nos contaban era mentira”. El otro lo mira y le contesta: “Lo peor no es eso. Lo peor es que lo que nos decían del capitalismo era verdad”.

(*) José Luis Lanao es periodista, ex jugador de Vélez, clubes de España y campeón mundial 1979. Esta columna de Opinión fue publicada originalmente en el diario Página/12.