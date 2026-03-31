"Rocky" arrasó en los Premios ACE: 7 estatuillas y el Oro para Nico Vázquez

“Rocky”, el proyecto con la visión de Nico Vázquez y la producción de RGB Entertainment y Preludio, fue el gran ganador de la noche de los Premios ACE, correspondientes la Asociación de Cronistas del Espectáculo, que se entregaron en el teatro Astros. La obra cosechó un total de 8 reconocimientos, junto al más destacado de la noche: el Oro.

Durante la gala, el actor se subió al escenario para recibir cada una de las estatuillas, acompañado por su gran elenco de artistas que lo respaldan arriba del escenario.

"Gracias, estamos muy felices. Toda mi carrera hice comedia y es muy difícil cuando quedamos encasillados en un rol. Amo lo que hacemos, es un trabajo de producción tremendo", confesó el actor, destacando el enorme desafío profesional que implicó salir de su zona de confort, para ponerse dentro de la piel de Rocky Balboa.

En su discurso, Vázquez trazó un paralelismo entre la historia del boxeador y el esfuerzo que demandó llevar a cabo el espectáculo: "Es una obra que habla de caerse y levantarse. El año pasado fue muy complicado para nosotros en muchos aspectos. Fuimos atrás de los derechos de la película, nada más ni nada menos que de Sylvester Stallone y los directores", relató sobre la difícil tarea de traer la franquicia oficial a la Argentina y hacer de ella un espectáculo atractivo para la audiencia.

Pero el momento más emotivo de la noche fue cuando, sobre el final de sus agradecimientos, el actor le dedicó el triunfo a su hermano fallecido: "No lo puedo creer. Creo en las señales, en unas horas nada más es el cumpleaños de mi hermano Santi", expresó visiblemente conmovido.

Para cerrar una noche de victoria, Vázquez le habló directamente a sus colegas y agradeció al público que agota las localidades de sus funciones: "Somos bendecidos. Hacemos lo que amamos, tenemos uno de los trabajos más lindos del mundo. La gente nos aplaude y nos dice cosas lindas. Quiero trabajar hasta que me muera arriba de un escenario", reflexionó.

Por último, cerró con una significativa dedicatoria: "Gracias a los directores y al público. Hay Rocky para rato".

Fuente: Noticias Argentinas.